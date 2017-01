Impfstoff-Studie - Das HI-Virus endlich klein kriegen

Wenn eine klinische Studie scheitert, heißt es oft

schnell: Sie war ein Fehlschlag. Das ist eigentlich falsch - wie die

Vorgeschichte von HVTN 702 zeigt. Diese Studie wurde Ende 2016

gestartet und ist die erste Wirksamkeitsstudie für einen

HIV-Impfstoff weltweit, nachdem die "Thailand-Studie" vor sieben

Jahren erstmals zeigen konnte, dass ein Impfstoff vorbeugend gegen

HIV wirksam sein kann. Sanofi Pasteur und GlaxoSmithKline

entwickelten und produzierten die Impfstoffe. Ein Interview mit dem

Impfstoffforscher Dr. Jim Tartaglia, der bei Sanofi Pasteur das

Projekt maßgeblich vorantreibt.



"HVTN 702" - das Kürzel steht für eine der großen Hoffnungen im

Bereich der HIV-Impfstoffforschung. Die Studie mit diesem offiziellen

Code wurde im November 2016 in Südafrika gestartet - als erste große

Wirksamkeitsstudie seit der renommierten "Thailand-Studie" (Code: RV

144) vor sieben Jahren. An der Studie sollen 5.400 Frauen und Männer

im Alter zwischen 18 und 35 Jahren teilnehmen. Zwei Drittel der

Testpersonen werden weiblich sein, da sich in dieser Altersgruppe

Frauen weitaus häufiger mit dem HI-Virus infizieren als Männer. Erste

Ergebnisse werden für 2020 erwartet. Die Studie wird unter der

Leitung des US-amerikanischen National Institute of Allergy and

Infectious Diseases (NIAID) durchgeführt.



Die Suche nach einem HIV-Impfstoff ist lang - und sie hat die

Forscher Demut gelehrt. Denn das HI-Virus bringt alles mit, was die

Entwicklung eines Impfstoffs erschwert. Schon seine extreme

genetische Vielfalt hat die Entwicklung immer wieder zurückgeworfen.

Aber klinische Studien, die ihre Ziele nicht erreichen, sind nicht

immer Fehlschläge, wie Jim Tartaglia beschreibt. Tartaglia arbeitet

seit 1999 bei Sanofi Pasteur, ist anerkannter Experte für die

Entwicklung rekombinanter, also gentechnisch hergestellter Impfstoffe



und hat die Thailand-Studie entscheidend mitgeprägt. Diese gilt als

Meilenstein in der HIV-Impfstoffentwicklung.



Die Forschung nach einem HIV-Impfstoff ist eine lange Geschichte,

die immer wieder von Rückschlägen begleitet wurde. Was versprechen

Sie sich von dem neuen Ansatz?



Dr. Jim Tartaglia: Im September 2009 haben wir etwas

Entscheidendes gelernt: Ein wirksamer Impfstoff zur HIV-Prävention

ist grundsätzlich möglich. Im Rahmen der Thailand-Studie zeigte der

geprüfte Impfstoff eine Wirksamkeit von rund 60 Prozent ein Jahr nach

der Impfung und rund 31 Prozent, dreieinhalb Jahre nach der Impfung.

Diese Studie gilt als Schlüsselbeweis, dass ein Aids-Impfstoff

machbar ist. Mit der neuen Studie HVTN 702 testen wir die gleiche

Strategie. Allerdings wurden die Impfstoffkomponenten

weiterentwickelt. Wir haben unsere ALVAC-HIV-Vakzine an den in

Südafrika zirkulierenden HIV-Stamm angepasst, genau wie das auch GSK

bei seiner Komponente getan hat. Außerdem wurde der

Wirkstoffverstärker MF59 hinzugefügt. Wir hoffen damit, nicht nur die

primäre Wirksamkeit, sondern auch die Dauer der Wirkung zu

verbessern. HVTN 702 ist die Chance, das in der Thailand-Studie

Gelernte zu verbessern. Schließlich ist ein sicherer und wirksamer

Impfstoff entscheidend, wenn man die HIV/Aids-Epidemie beenden will.

Jeder Meilenstein wie dieser ist ein Schritt in diese Richtung.

Übrigens: Die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Kinderlähmung hat 50

Jahre in Anspruch genommen.



Welche Erkenntnisse haben Sie aus der Thailand-Studie RV 144

gezogen?



Tartaglia: Wir haben mit den Proben der freiwilligen

Studienteilnehmer in mehr als 20 verschiedenen Tests verschiedene

Typen von Immunfunktionen untersucht. Die Immunantworten derjenigen,

die während der gesamten Studienzeit HIV-negativ waren, haben wir mit

denen verglichen, die sich während der Studie mit dem Wildvirus

infiziert haben (die Impfung selbst kann kein HIV auslösen). Über 30

Labore und mehr als 150 Wissenschaftler haben anschließend

"Post-hoc-Analysen" durchgeführt, um Risikokorrelate zu

identifizieren. Sie fanden heraus, das verschiedene Typen von

Antikörper-Antworten mit höheren oder niedrigen HIV-Infektionsraten

korrelierten. So konnten verschiedene kausale Zusammenhänge für

HIV-Infektionen identifiziert werden. HVTN 702 wurde entwickelt, um

diese Risiko-Zusammenhänge zu validieren. Zusätzlich wurden Phase-I

und II-Studien durchgeführt, um den Effekt von Booster-Dosen

(Auffrisch-Impfungen) besser zu verstehen. Die im Mai 2016

präsentierten Daten zeigen, dass alle vorab definierten Kriterien

erreicht wurden. Auch höhere Immunantworten als bei der

Thailand-Studie konnten gezeigt werden: Daher die Entscheidung, mit

HVTN 702 eine große Wirksamkeitsstudie durchzuführen.



Was unterscheidet HVTN 702 von anderen Studien? Wann erwarten Sie

erste Ergebnisse?



Tartaglia: HVTN 702 ist zurzeit die einzige HIV-Wirksamkeitsstudie

weltweit. Das Impfschema nennen wir eine "Prime-Boost-Strategie". Der

Impfstoff von Sanofi Pasteur ALVAC-HIV wird als "Primer" geimpft -

also um das Immunsystem anzuregen - und der Impfstoff von GSK mit

Wirkverstärker anschließend als Booster - also als Auffrisch-Impfung,

u.a. um eine möglichst lang anhaltende Wirksamkeit sicherzustellen.

Erste Ergebnisse erwarten wir 2020.







