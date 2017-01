Pro DP - Professionelle Reinigungsmittel für Gastronomie, Hotel und Gewerbe

Unter der Eigenmarke "Pro DP" bietet die Pro DP Verpackungen ein breites Portfolio an professionellen Reinigungs- und Pflegelösungen für den täglichen gewerblichen Einsatz an.

Pro DP Reinigungsmittel bei Pro DP Verpackungen

(firmenpresse) - Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Serviceunternehmen mit Sitz in Ronneburg bei Gera in Thüringen. Von diesem zentralen Standort in Mitteldeutschland aus, aber auch mit der Unterstützung leistungsfähiger Logistikpartner, versorgt ddie Pro DP Verpackungen Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern Europas.

Bekannt ist der Großhändler wie es der Name schon sagt für den breiten Bereich an praktischen Einwegverpackungen und modernen Takeaway- und To-Go-Verpackungen. Allerdings hat das Team der Pro DP Verpackungen es sich zur Aufgabe gemacht eine Vielzahl an täglichen Lösungen für den Unternehmensbedarf in Gastronomie, Imbiss, Hotel, Lebensmittelproduktion und Einzelhandel aus einer Hand anzubieten. So umfasst das breite Sortiment des Spezialisten auch günstiges Einweggeschirr, innovative Dekorationen und Tischprodukte, sowie leistungsstarke und effektive Reinigungsmittel oder Hygieneartikel.

Sauberkeit, Hygiene und Desinfektion sind gerade im Umgang mit Lebensmitteln, aber auch im direkten Kundenkontakt unerlässlich, und so bietet die Pro DP Verpackungen ein breites Angebot an chemischen Reinigern, Seifen, Desinfektionsmitteln oder Pflegeprodukten an, welche von leistungsfähigen Produzenten in Deutschland vorwiegend unter der Eigenmarke "Pro DP" hergestellt und abgefüllt werden.

Die Marke "Pro DP" steht somit auch bei den chemischen Reinigungsprodukten für den hohen Qualitäts- und Serviceanspruch, den der Inhaber Dennis Bauer an sein Unternehmen richtet, und vervollständigt das breite Sortiment rund um Lösungen im Gastronomiebedarf, Hotelbedarf, Imbissbedarf, Hygienebedarf usw. sinnvoll und leistungsfähig.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pro-dp-reinigungsmittel.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Pack4Food24.de ist der Onlineshop und Online Produktkatalog des Großhandelsunternehmens Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera im Osten Thüringens. Pro DP Verpackungen ist ein Großhandelsunternehmen für den breiten Bereich der Einweg- und To Go Verpackungen, Takeaway Verpackungen, des Einweggeschirrs aber auch Hygieneprodukte und Reinigungsartikel im Gastronomie-, Fleischerei-, Bäckerei- und Imbissbedarf, sowie dem Bedarf an praktischen Einweglösungen im Lebensmittel Einzelhandel.

Durch das breite Sortiment und das umfassende Servicespektrum von der Beratung bis hin zur Individualisierung eingesetzter Verpackungen, Tragetaschen oder Servietten ist Pro DP Verpackungen der optimale Partner für Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Kantinen und Lebensmittelhändler, um zahlreiche Lösungen aus einer Hand zu erhalten.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Pack4Food24.de

Leseranfragen:

Heidelbergweg 9, 07580 Ronneburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.01.2017 - 12:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1445747

Anzahl Zeichen: 2020

Kontakt-Informationen:

Firma: Pack4Food24.de

Ansprechpartner: Dennis Bauer

Stadt: Ronneburg

Telefon: 036602/512755



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.