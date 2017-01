Easy Bidding - ein Name wird Programm | conarum macht elektronische Anfragen leicht

"Wie schafft man es, Ausschreibungen und Anfragen so einfach zu erstellen und zu versenden wie eine

E-Mail?" Die Lösung erarbeitete die WACKER Chemie AG zusammen mit dem SAP Beratungshaus conarum.

(firmenpresse) - Herausgekommen ist ein maßgeschneidertes Produkt: ein Add-on für SAP SRM in Form einer vereinfachten Maske für Anwender: easy Bidding.



Komplexe IT-Systeme bieten unzählige Möglichkeiten. Ist die Anwendung zu kompliziert, kann jedoch auch das beste System nicht effizient genutzt werden. Bei der WACKER Chemie AG gab es diese Ausgangsituation. Seit Jahren nutzt man das SAP-Supplier-Relationship-Management-System, kurz: SRM, um umfangreiche Ausschreibungen, durchzuführen.



Dieses System ist sehr komplex und nur nach entsprechenden Schulungen der Anwender einsetzbar. Daraus folgte, dass es zu wenig genutzt wurde und neue Bieter und Gelegenheitsanwender fernblieben. Als langjähriger Partner wurde das SAP Beratungshaus conarum beauftragt, hier effiziente Lösungen zu finden.



Die conarum GmbH & Co. KG entwickelte ein Tool, welches die Erwartungen der WACKER Chemie erfüllt. Unter Beibehaltung des SAP-Standards fungiert das easy Bidding für den Anwender als vereinfachte Maske. Diese ist sowohl für die Mitarbeiter in Technik und Einkauf, als auch für Bieter und Lieferanten sehr einfach und ohne technische Hürden zu nutzen. conarum hat die User-Verwaltung neu definiert - die Verwaltung der User für Bieter ist maßgeblich reduziert. Mit easy Bidding kann global und schnell ausgeschrieben werden, sodass auch dem unerwünschten Single Sourcing besser entgegengewirkt werden kann.



"Einfach" erfolgreich - Ziel erreicht



Die WACKER Chemie AG ist mit dieser Lösung sehr zufrieden. Auch die vereinbarte Projektlaufzeit von sechs Monaten wurde eingehalten: "In time - in budget geschafft!" Seit Dezember 2015 ist die Lösung "live", das heißt produktiv im Einsatz. Die Einbeziehung der Technik als "Bedarfsträger" in puncto Anfragen war bei der Konzeption von großem Vorteil. In der Endausbaustufe könnten etwa 2.500 Mitarbeiter mit dem neuen Tool arbeiten. "Eine schnelle Anfrage war bisher nur per Email möglich", so Thomas Hübner, Leiter E-Processes Technical Procurement & Logistics bei WACKER Chemie. "Mit der neuen Lösung sind viele Komplikationen eliminiert." Und das neue Tool ist so leicht zu nutzen, dass auch Nutzer, die nur wenige Anfragen durchführen, die Prozess-Schritte einfach ausführen können. Das hat zu einer großen Akzeptanz bei den Mitarbeitern geführt.





Johann Stiedl, IT-Team Manager COC Supplier Relation & Plant Management, ist aus IT-Sicht auch deshalb so zufrieden, weil die Sicherheitsanforderungen durch die Nutzung von SAP SRM im Hintergrund weiterhin abgedeckt sind und das neue Tool durch das hausinterne Know-how gewartet werden kann. Easy Bidding ist bereits in Deutschland, USA und China bei WACKER Chemie im Einsatz und ist auch in allen anderen Standorten problemlos einführbar.



"Die Anforderung an conarum lautete, eine schlanke Maske für alle internen und externen Benutzer zu schaffen sowie die User-Verwaltung zu vereinfachen", unterstreicht Thomas Hübner. "All dies hat conarum geschafft." Nicht zum ersten Mal hat das SAP Beratungshaus conarum Erfolgsgeschichte geschrieben: Bei der Vergabe eines Innovationspreises durch den BME-Verband erreichte das Unternehmen im Bereich Dienstleistung eine vordere Platzierung!

Mehr Infos unter www.conarum.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.conarum.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die conarum GmbH & Co. KG wurde 1998 gegründet. Das SAP-Beratungshaus ist für seine Kunden der Partner für Projekte, Lösungen und Anwendungsentwicklungen rund um SAP und angrenzender Dienstleistungen. Das Kerngeschäft besteht aus Prozess-, Funktionsberatung und Implementierung. Die hervorragenden technologischen Kenntnisse, das Spezial-Know-how und die laufende Optimierung des IT-Betriebs bilden die ausgeprägte Kompetenz des Unternehmens. Die Branchenexpertise besteht in den Bereichen, Prozessindustrie, Fertigungsindustrie, Anlagen- und Maschinenbau sowie Automotive. Das spezifische Lösungs-Know-how liegt in den Gebieten SAP SRM, PLM, MDG (insbesondere Stammdaten) und ERP.



Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Dies ist eine Pressemitteilung von

conarum GmbH & Co. KG

Leseranfragen:

Opelstraße 1, 68789 St. Leon-Rot

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 18.01.2017 - 12:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1445748

Anzahl Zeichen: 4066

Kontakt-Informationen:

Firma: conarum GmbH & Co. KG

Ansprechpartner: Stefan Bäumler

Stadt: St. Leon-Rot

Telefon: +49 (0) 6227-6989980



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.