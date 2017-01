Katzer GmbH - Ihr Reinigungsspezialist für den Großraum Hamburg

Klassische Reinigungsleistung, Spezialreinigung sowie Malen und Gestalten - Das und Vieles mehr bietet die Reinigungsfirma Katzer Gebäudemanagement GmbH in Hamburg in höchster Qualität an.

(firmenpresse) - Saubere Fassaden, Eingangsbereiche und Treppenhäuser sind das Aushängeschild einer jeden Wohnanlage und jedes gewerblich genutzten Gebäudes. Aus dem Zustand dieser Bereiche werden Rückschlüsse auf die zu erwartende Wohnqualität und auf die Verlässlichkeit und Seriosität von Unternehmen gezogen. Wer hier Wert auf einen durchgängig guten Eindruck legt, sollte sich an Reinigungsexperten wie die Katzer Gebäudemanagement GmbH in Hamburg wenden. Das Reinigungsunternehmen bietet im gesamten Großraum rund um die Hansestadt Hamburg die Glasreinigung und die Büroreinigung sowie die komplette Gebäudereinigung an.



Büroreinigung Hamburg - welche Leistungen sind möglich?



Den Schwerpunkt der Büroreinigung Hamburg nimmt die Unterhaltsreinigung ein. Dabei wird für die Reinigung ein individueller Turnus mit dem Kunden vereinbart. Die erfahrenen Mitarbeiter der Katzer GmbH säubern dabei nicht nur den Fußboden, sondern entfernen den Schmutz auch vom Mobiliar, von Türen und Fensterbrettern. Auch die professionelle Reinigung der Büroküchen sowie der sanitären Anlagen und Flure kann bei dem Fachdienstleister aus Hamburg in Auftrag gegeben werden. Hierbei ist die Vereinbarung individueller Zeiten möglich, damit durch die Büroreinigung der Betrieb möglichst nicht beeinträchtigt wird.



Was umfassen die Angebote zur Glasreinigung Hamburg?



Beim Stichwort Glasreinigung denken die meisten Menschen nur an die Fenster. Doch das Reinigungsunternehmen Katzer GmbH kann auch die professionelle Säuberung von Glasfassaden durchführen. Dabei kommen geschulte Fassadenkletterer zum Einsatz, sodass weder Spezialleitern noch Hebebühnen erforderlich sind. Außerdem widmen sich die Glasreiniger aus Hamburg auf Wunsch der Beseitigung des Schmutzes von gläsernen Trennwänden, Glastüren, gläsernen Aufzügen sowie Absturzsicherungen aus Glas. Auch größere Spiegelflächen (egal, ob an der Wand, an der Decke oder auf dem Fußboden) werden von den Mitarbeitern der Gebäudereinigung Katzer gründlich geputzt.





Gebäudereinigung in Hamburg: Auch Graffiti werden erfolgreich beseitigt



Graffiti im Sockelbereich von Fassaden ist ein echtes Ärgernis bei Wohngebäuden sowie bei

gewerblichen und öffentlichen Gebäuden. Hausmittel und handelsübliche Reinigungsmittel bringen hier meistens keinen Erfolg, sondern sorgen für unschöne Flecken auf den Fassaden. Die Hamburger Gebäudereiniger kennen die Zusammensetzung der für Graffitis verwendeten Farben ganz genau und verwenden Spezialreiniger. Damit lassen sich die meisten Graffitis effizient und spurlos beseitigen, egal, ob sich die Sprayer auf der Fassade, auf Eingangstüren und Briefkästen, in Durchgängen oder auf Einzäunungen verewigt haben. Lassen Sie sich dafür einfach ein individuelles Angebot der Hamburger Gebäudereiniger unterbreiten.









Seit über 100 Jahren sind wir auf dem Dienstleistungsmarkt tätig und sorgen für das Wohlbefinden unserer Kunden und die Sauberkeit und Werterhaltung der uns anvertrauten Immobilien.

Als Familien- und Handwerksmeisterbetrieb pflegen wir höchste Arbeitsqualität, Fairness im Umgang mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.



Katzer GmbH

