Weiter steigende Nachfrage nach Wohnimmobilien in Berlin

Brandenburger Tor Berlin

(firmenpresse) - Frankfurt am Main/Berlin, 18. Januar 2017. Berlin bleibt als Standort sehr attraktiv und die durchschnittlichen Kaufpreise für Wohnimmobilien sind in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Dies geht aus dem aktuellen Wohnimmobilienmarktbericht des Maklerhauses VON POLL IMMOBILIEN hervor. 2016 gab es die höchsten Preisanstiege für freistehende Ein- oder Zweifamilienhäuser in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Preisspanne bewegte sich dort zwischen 400.000 und 2 Millionen Euro. 2015 lag sie noch bei 340.000 bis 800.000 Euro. Die größten Anstiege bei Eigentumswohnungen ließen sich im Bezirk Mitte beobachten. Lagen die Verkäufe 2015 dort zwischen 4.200 und 15.000 Euro pro Quadratmeter, so wurden 2016 bereits zwischen 4.400 und 20.000 Euro verzeichnet.



In mittleren und guten Wohnlagen wohnt man günstiger: In Lichtenberg zahlten Käufer 2016 für ein Ein- oder Zweifamilienhaus zwischen 180.000 und 350.000 Euro, 2015 waren es noch 160.000 bis 290.000 Euro. Die Quadratmeterpreise für eine Eigentumswohnung bewegten sich dort zwischen 2016 bei 850 bis 2.500 Euro, in Spandau oder Treptow-Köpenick lag das Niveau leicht höher mit Obergrenzen bei 3.500 beziehungsweise 4.2000 Euro. Zu den guten Lagen zählen unter anderem auch Tempelhof-Schöneberg oder Pankow mit dem Prenzlauer Berg.



Der höchste Preisanstieg für repräsentative Villen konnte in Reinickendorf

beobachtet werden. Die entsprechende Preisspanne dort lag 2016 zwischen 900.000 und 3 Millionen Euro. 2015 lag die Obergrenze noch bei 2,5 Millionen Euro. In Schmargendorf und Grunewald im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wechselten Premiumimmobilien allerdings sowohl 2015 als auch 2016 für bis zu 10 Millionen Euro den Eigentümer.



Auch bei Mieten gab es Veränderungen. So lag die Preisspanne pro Quadratmeter im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 2015 bei 6 bis 10 Euro, im Jahr 2016 schon bei 6,50 bis 16 Euro. Im Bezirk Mitte zahlte man pro Quadratmeter bis zu 22 Euro, ein Spitzenwert für Berlin.





Nach den Angaben des Gutachterausschusses stiegen die Durchschnittspreise für ein Ein- oder Zweifamilienhaus von 305.000 Euro im Jahr 2012 auf 398.700 Euro im Jahr 2015 – ein Zuwachs von 31 Prozent. Für Eigentumswohnungen sieht die Entwicklung ähnlich aus: Hier ist ein Anstieg um 30 Prozent von 167.000 Euro 2012 auf 217.500 Euro 2015 zu beobachten. Die Anzahl der Verkäufe bei Ein- und Zweifamilienhäusern lag 2015 bei 3.082 und einem Rekordvolumen von 1,2 Milliarden Euro. Bei Eigentumswohnungen wurden 2015 24.272 Verkäufe verzeichnet, das Transaktionsvolumen betrug über 5,2 Milliarden Euro. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien ist weiterhin hoch und trotz der gestiegenen Zahl an Neubaufertigstellungen ist mit einer Entspannung des Marktes nicht zu rechnen.



Die detaillieren Ausführungen zu den einzelnen Bezirken sind dem Marktbericht für Wohnimmobilien in Berlin zu entnehmen, der in den VON POLL IMMOBILIEN-Shops in der Hauptstadt erhältlich und auch auf der Website des Unternehmens einzusehen ist. Die Geschäftsstelleninhaber der neun Shops in Berlin sind sich einig: „Die Nachfrage ist ungebrochen hoch. Für Wohnungssuchende bietet unsere Metropole alles: exklusive Villenquartiere, Szeneviertel, Leben im Grünen oder moderne Penthäuser im Zentrum. Auch für Käufer aus dem Ausland ist der wertstabile und in Betrachtung vergleichbarer Standorte günstige Markt Berlin weiterhin sehr attraktiv.“







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://von-poll.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die von Poll Immobilien GmbH



Die von Poll Immobilien GmbH hat ihren Hauptsitz in Frankfurt am Main. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in der Vermittlung von wertbeständigen Immobilien in bevorzugten Wohn- und Geschäftslagen. Die Geschäftsleitung des Unternehmens bilden Beata von Poll, Daniel Ritter und Sassan Hilgendorf. Mit mehr als 250 Shops und über 1.000 Mitarbeitern ist VON POLL IMMOBILIEN, wozu auch die Sparte VON POLL COMMERCIAL gehört, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien, Kroatien, den Niederlanden, Luxemburg sowie Portugal vertreten und damit eines der größten Maklerhäuser Europas. Durch eine konsequente Expansionsstrategie befindet sich das Unternehmen weiter auf Wachstumskurs.



Der Capital Makler-Kompass zeichnete VON POLL IMMOBILIEN im Oktoberheft 2016 mit Bestnoten aus. Im bundesweiten Vergleich der Maklerleistungen in 50 Städten erzielte das Unternehmen mit 30 Fünf-Sterne-Bewertungen wie im Vorjahr die Spitzenposition. Auch Berlin gehört zu den ausgezeichneten Standorten.



Dies ist eine Pressemitteilung von

von Poll Immobilien GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt von Poll Immobilien GmbH:



Angela Oelschlägel

Leiterin Public Relations

Feldbergstraße 35

D-60323 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69-26 91 57-601

Mobil: +49 (0)173-36 82 363

E-Mail: angela.oelschlaegel(at)von-poll.com

www.von-poll.com



Datum: 18.01.2017 - 12:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1445750

Anzahl Zeichen: 3463

Kontakt-Informationen:

Firma: von Poll Immobilien GmbH

Ansprechpartner: Frau Angela Oelschlägel

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69-26 91 57-601



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung