Valium rezeptfrei auf ohne-rezept.org: Jetzt online Diazepam bestellen

Für Benzodiazepine gilt in vielen Ländern eine strikte Verschreibungspflicht. Doch auf Plattformen wie ohne-rezept.org kaufen immer mehr Kunden einzelne Präparate dieser Substanzgruppe - darunter auch Diazepam/Valium - rezeptfrei. Kritiker befürchten, dass derartige Angebote dem Missbrauch Tür und Tor öffnen. Andere befürworten den freien Zugang zu Arzneimitteln und sehen darin ein Grundrecht des mündigen Konsumenten.



(firmenpresse) - Wer Valium rezeptfrei bestellen will, ist auf die Unterstützung sogenannter »freier« Online-Apotheken angewiesen. Die in Frage kommenden Plattformen sind zuallermeist nach dem Muster der aktuell unter »ohne-rezept.org« erreichbaren Seite aufgebaut. Aufgrund des ausgeprägten Suchtpotenzials des in den Tabletten enthaltene Wirkstoffs Diazepam gilt in der überwiegenden Mehrzahl der EU-Länder eine strikte Verschreibungspflicht. Volljährige Personen, die das Medikament für den eigenen Bedarf einsetzt, kaufen es jedoch zunehmend auf den virtuellen Marktplätzen verschreibungsfrei.



Diazepampräparate sind im Falle akuter und chronischer Spannungs- und Erregungszustände (Nervosität) sowie in der symptomatischen Therapie von Angststörungen die Mittel der ersten Wahl. In der Notfallintervention sind sie zur Behandlung eines epileptischen Grand-mal-Anfalls geeignet und man setzt sie vorbeugend ein, um solche Ereignisse zu vermeiden. In Ausnahmefällen kommen sie auch bei Schlafstörungen zum Einsatz. Diazepam behebt die Ursachen der jeweiligen Störungen in keinerlei Hinsicht, sondern lindert ausschließlich die Symptome. Die Dosierung ist auf die Reaktionslage, das Alter und das Gewicht des Patienten sowie auf die Art und Schwere der Beschwerden abzustimmen. Hierbei gilt, dass die Menge kleinstmöglich zu bemessen bzw. die Dauer der Verwendung so kurz wie erdenklich zu halten ist.



Wie alle Präparate der Benzodiazepingruppe ist Valium zu einer langfristigen Anwendung ungeeignet. Bald tritt ein Gewöhnungseffekt ein, und das Pharmazeutikum verliert an Wirkmächtigkeit. Eine Erhöhung der Einnahmemenge kommt nur in Ausnahmefällen unter akribischer Abwägung der Risiken in Betracht. Langzeitanwender dürfen die Einnahme nicht abrupt beenden. Die Entzugserscheinungen sind potenziell tödlich. Mediziner raten zu einer schrittweisen Reduzierung der Dosis im wöchentlichen oder Zweiwochenrhythmus. Eine Orientierungshilfe geben die auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Umrechnungstabellen, die in der Fachliteratur zu finden sind.





Beim Absetzen anderer Benzodiazepine wird ebenfalls auf Diazepam zurückgegriffen. Hier bieten die vorgenannten Tabellen eine wertvolle Hilfestellung. Im Idealfall wird therapeutische Unterstützung angefordert. Ein Facharzt, der mit dem Wirkmechanismus von Benzodiazepinderivaten vertraut ist, ist in der Lage, einen auf den individuellen Fall abgestimmten Ausschleich-Plan zu erstellen.



Um Valium auf Websites wie »ohne-rezept.org« zu bestellen, ist weder ein ärztliches Rezept erforderlich, noch wird die Volljährigkeit oder Geschäftsfähigkeit der Kunden geprüft. Kritiker befürchten, dass solche Shops eine willkommene Alternative für medikamentenabhängige Personen sind, wenn der behandelnde Arzt die Verschreibung des Medikaments verweigert. Befürworter der freien Online-Apotheken argumentieren, dass der freie Zugang zu Arzneimitteln ein Grundrecht des mündigen Konsumenten sei. Da die staatlichen Kontrollmechanismen nicht die erhoffte Wirkung zeigen, ist in Zukunft mit einer Zunahme derartiger Angebote zu rechnen. Um die Schädigung der Volksgesundheit zu begrenzen, raten Experten zu forcierter Aufklärung der Patienten durch medizinisches Personal, Medien und Bildungseinrichtungen.



Als Marketingagentur mit den Schwerpunkten Medizin, Medizinprodukte und Medizintechnik kennt die Matsushita PR GmbH den Markt, die Kommunikationsziele und Zielgruppen der Branche bis ins Detail. Ärzte, Kliniken, Patienten, Konsumenten und der Fachhandel: All jene sind potenzielle Interessenten. Jede Kundengruppe wird individuell und zielsicher angesprochen – immer sachlich, mit der gebotenen Sensibilität, mit medizinischem Sachverstand und auf sämtlichen relevanten Kanälen.



