Erneuerbare Energien für Italien und Südfrankreich

Ormazabal liefert Gebäude, Schaltanlagen und Transformatoren für Solarkraftwerke

Ormazabal lieferte Komplettlösungen für PV-Parks in Italien und Frankreich.

(firmenpresse) - Für mehrere Photovoltaik (PV)-Parks in Italien und Frankreich lieferte Ormazabal Transformatoren, Mittelspannungsschaltanlagen sowie begehbare Stationen. Im August 2013 wurden acht Projekte mit insgesamt 30 Stationen in der italienischen Provinz Udine mit einer Nennleistung von 30 MWp fertiggestellt. Im Mai 2013 starteten elf Bauvorhaben in Frankreich mit einer Nennleistung von 130 MWp, die Mitte 2014 ans Netz gingen. Dabei kamen 85 Stationen zum Einsatz. Bei allen Projekten zeichnet die Speidel GmbH & Co. KG für das Gewerk Elektro verantwortlich. Seit etwa zehn Jahren arbeitet Speidel mit Ormazabal als Lieferant zusammen. Bei der Planung der Solarkraftwerke im europäischen Ausland hat Ormazabal sein internationales Know-how angewendet und damit länderspezifische Anforderungen wie Sonderspannungen oder spezielle Vorgaben der Energieversorger erfüllt.

Im sonnenreichen Süden Europas versorgen Photovoltaik-Parks bereits zahlreiche Einwohner mit Strom. Mit den neu an das Stromnetz angeschlossenen Anlagen in Italien und Südfrankreich profitieren knapp 400.000 weitere Haushalte von der alternativen Energie und sorgen für eine deutliche Verringerung des CO2-Ausstoßes. Sowohl in den französischen als auch in den italienischen Solarkraftwerken wandeln Transformatorstationen von Ormazabal die Strahlungsenergie in Strom um. Als Komplettlösung lieferte das Unternehmen vormontierte Transformatorenstationen aus Beton, Mittelspannungsschaltanlagen sowie ölgefüllte Hermetik-Transformatoren.

Da in beiden Ländern spezielle Wechselrichter verwendet wurden, die auch in geringer Anzahl die Leistung der Anlagen erhöhen, waren Transformatoren mit einer Sekundärspannung von 460 Volt gefragt. Die eingesetzten Drehstrom-Transformatoren zeichnen sich darüberhinaus durch ihre Selbstkühlung (ONAN) und ihre Frequenz von 50 Hz aus. Sie sind speziell auf den Wechselrichterbetrieb von PV-Anlagen ausgelegt und entsprechen den Anforderungen der Normenreihen IEC - EN 60076, Teil 1-10 sowie DIN-EN-50464.

Von der kleinsten Anlage mit 800 kWp bis zur größten Anlage mit 13 MWp realisierte die Firma Speidel insgesamt acht Solarkraftwerke in der italienischen Provinz Udine mit einer Gesamtleistung von 30 MWp. Für die PV-Parks stellte Ormazabal insgesamt 30 Transformatorstationen mit einer Leistung von 800 kVA bis 1.250 kVA pro Transformator bereit. Diese verbinden die einzelnen Anlagenteile innerhalb des etwa 15 Fußballfelder großen Geländes miteinander, sind jedoch nicht an die externe Energieverteilung angeschlossen. Das Unternehmen lieferte die begehbaren Stationen mit einer Länge von 4,5 m, einer Tiefe von 2,4 m und einer Höhe von 3 m vormontiert auf die Baustelle. Eine wichtige Anforderung war eine erdbebensichere Bauweise der Gebäude, damit im Ernstfall keine Schäden an den Anlagen entstehen.

Im Inneren der Transformatorenstationen schalten und verteilen Mittelspannungsschaltanlagen des Typs ga -2k1ts-c eine Spannung von 20 kV. Die in Deutschland produzierten gasisolierten Schaltanlagen sind weitgehend klimaunabhängig und können daher problemlos in südlichen Regionen mit extremen Klimaverhältnissen eingesetzt werden. Sie sind nach internationalem Standard IEC 62271-200 störlichtbogengeprüft. Seit August 2013 speisen die Anlagen Strom in das örtliche Netz ein.

Bis 2014 entstanden in Südfrankreich, unter anderem in Villenave-Cosme, sechs PV-Parks mit einer Gesamtleistung von 130 MWp. In Frankreich eingesetzte Schaltanlagen müssen eine spezielle Zulassung des Netzbetreibers Electricite de France (EDF) aufweisen. Da das spanische Werk von Ormazabal die Produktionsvoraussetzungen für den französischen Markt erfüllt, wurden die Schaltanlagen ebenso wie die Transformatoren dort gefertigt. Das in den Solarkraftwerken eingesetzte Schaltfeldsystem CGMCOSMOS ist modular kombinierbar und vollständig gasisoliert. Es eignet sich für eine Nennspannung bis 24 kV. Ebenso wie die in Italien eingesetzten Mittelspannungsschaltanlagen sind auch diese störlichtbogengeprüft, so dass Schutz und Sicherheit für Personen und Güter gewährleistet sind.

Für die Anbindung an das örtliche Stromnetz lieferte Ormazabal auch die begehbaren Übergabestationen. Diese wurden mit Schutzverriegelungen nach den Vorgaben des Netzbetreibers ausgestattet. Auch bei der Ausstattung der Übergabestationen setzte der Betreiber auf die Mittelspannungsschaltanlagen CGMCOSMOS. Die einzelnen Stationen eignen sich für die Fernwartung durch den Energieversorger.

"Mit Ormazabal verbindet uns eine über Jahre gewachsene Partnerschaft. Das Unternehmen reagiert sehr schnell und flexibel auf Anfragen und bietet genau das, was wir brauchen", sagt Tobias Schönsteiner, damals Bereichsleiter Regenerative Energie der Speidel GmbH & Co. KG. Besonders die zügige Lieferzeit von etwa acht Wochen hebt Schönsteiner hervor. Diese sei im PV-Bereich wichtig, da die Technik sich schnell wandle. Durch Unternehmenssitz und Produktion in Spanien sowie an weiteren europäischen Fertigungsstandorten in Frankreich, Deutschland und Polen weist Ormazabal langjährige Erfahrungen in internationalen Projekten vor. Diese Erfahrung erweitert das Unternehmen durch die Ausstattung der PV-Parks in Frankreich und Italien. Unter der Leitung von Markus Kiefer hat das Vertriebsbüro Süd von Ormazabal die Speidel GmbH & Co. KG bei ihren Technikleistungen und der Anlagenplanung der PV-Parks in Frankreich und Italien beratend unterstützt und lieferte vom Gebäude über den Transformator bis zur Mittelspannungsschaltanlage alles aus einer Hand.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ormazabal.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ormazabal ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schaltanlagen, kompletten Transformatorstationen und Verteiltransformatoren für die Mittelspannung. Mehr als 1.600 Mitarbeiter an über 20 Standorten rund um den Globus sorgen mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen für eine sichere Energieverteilung. Ormazabal gehört zu Velatia, familiengeführt und mit Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Der Sitz der deutschen Fertigungs- und Vertriebsgesellschaften von Ormazabal mit über 250 Mitarbeitern in Krefeld ist zugleich Headquarter der Region Europa/Mittlerer Osten/Afrika. Mit seinen zukunftsweisenden Lösungen rund um die Mittelspannung reagiert der Anbieter flexibel und pragmatisch auf individuelle Kundenwünsche und ist wichtiger Partner für Energieversorger, Planer sowie Installateure. Die Produkte von Ormazabal kommen u.a. im Bereich Erneuerbare Energien, in der Kunststoff- und Autoindustrie, an Flughäfen, Bahnhöfen, Krankenhäusern oder Fußballstadien zum Einsatz. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ormazabal.com/de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Ormazabal GmbH

PresseKontakt / Agentur:

presigno Unternehmenskommunikation

Isabell Reinecke

Konrad-Adenauer-Allee 10

44263 Dortmund

ir(at)presigno.de

0231 5326252

http://www.presigno.de



Datum: 18.01.2017 - 12:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1445764

Anzahl Zeichen: 5785

Kontakt-Informationen:

Firma: Ormazabal GmbH

Ansprechpartner: Judith von Ameln

Stadt: Krefeld

Telefon: 02151 4541411





Diese Pressemitteilung wurde bisher 93 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung