Information Builders und Teradata bauen weltweite Partnerschaft weiter aus

(firmenpresse) - Eschborn, 18. Januar 2017 – Im Rahmen des erweiterten Vertriebsabkommens zwischen Information Builders und Teradata können gemeinsame Kunden jetzt über einen einzelnen Ansprechpartner hochleistungsfähige Business-Intelligence- und Analytics-Lösungen kaufen.



Information Builders, ein führender Anbieter von Business-Intelligence (BI)-, Analytics-, Datenintegritäts- und Datenqualitätslösungen, hat sein weltweites Vertriebsabkommen mit Teradata noch einmal deutlich erweitert. Unternehmen sind damit in der Lage, über einen einzelnen Ansprechpartner preisgekrönte Data-Warehousing-, BI-, Hadoop- und Analytics-Technologien zu beschaffen.



Die Partnerschaft zwischen Information Builders und Teradata existiert seit 1996. Beide Unternehmen arbeiten bei führenden Brands wie Ace Hardware, Air Canada, Blue Cross Blue Shield Tennessee sowie einer Vielzahl anderer Firmen aus unterschiedlichen Branchen, wie Finanzdienstleistungen, Handel, Transportwesen, Behörden, Versicherungen und Gesundheitswesen, zusammen. Das aktuelle Abkommen unterstützt Unternehmen dabei, die Herausforderungen im Zusammenhang mit Big-Data-Projekten optimal zu bewältigen. Information Builders und Teradata bieten dazu ein umfassendes Portfolio von Analytics-, Datenmanagement-, Hadoop-, In-Database- und In-Memory-Lösungen.



Die WebFOCUS-BI- und Analytics-Technologie von Information Builders ermöglicht Unternehmen, mit einer einzelnen Plattform alle Analytics-Anforderungen eines breiten Spektrums von Anwendern zu meistern – angefangen von erfahrenen Power-Usern bis hin zu nicht-technischen Mitarbeitern aus den Fachabteilungen. Die Data-Management-Plattform von Information Builders bietet allen Anwendergruppen einen schnellen Zugriff auf aktuelle, korrekte Daten in den erforderlichen Systemen und Prozessen. Sie vereinfacht die Datenintegration und stellt sicher, dass Entscheidungen auf zuverlässigen Informationen basieren.





Scott Collins, Vice President Global Alliances bei Teradata



„Nahezu jede Kooperation profitiert durch die führende Rolle von Teradata als Anbieter hocheffizienter Unternehmenslösungen – das gilt auch für die langjährige Zusammenarbeit mit Information Builders. Die Beteiligung von Teradata in Analytics-Projekten ist ein wichtiger Erfolgsfaktor – dadurch entsteht die Basis für eine qualitativ herausragende Architektur; Unternehmen erhalten ein besseres Verständnis der damit verbundenen technologischen Möglichkeiten, um Geschäftspotenziale optimal zu erschließen.“



Gerald Cohen, President und CEO von Information Builders

„Big-Data-Analytics ist ein schnell wachsender Markt. Interessenten und Kunden von Teradata können die Zeit und den Aufwand für die Beschaffung einer Lösung deutlich reduzieren und den Return on Investment von Big Data steigern. Durch das Vertriebsabkommen mit Teradata bieten wir unseren Kunden eine marktführende Lösung, mit der sie schnell starten und von den Vorteilen einer Analytics-Lösung im gesamten Unternehmen profitieren können.“





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Anja Griebel

Information Builders

Marketing Manager Germany & Switzerland

Mergenthaler Allee 35 - 37

D-65760 Eschborn

Tel. +49-6196-77576-30

Fax +49-6196-77576-66

anja_griebel(at)informationbuilders.com

Web: www.informationbuilders.de



Sandra Hofer

PR-COM GmbH

Account Director

Sendlinger-Tor-Platz 6

Tel. +49-89-59997-800

Fax +49-89-59997-999

sandra.hofer(at)pr-com.de

Web: www.pr-com.de

Information Builders

Information Builders bietet Business-Intelligence-, Analytics-, Datenintegrations- und Datenqualitätslösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, Performancesteigerungen, Innovation und Wertschöpfung voranzutreiben. Mit einem einzigen Set von leistungsstarken Lösungen können sie unterschiedliche Zielgruppen mit besseren Daten und Analysen beliefern: von Analysten über nicht-technische Anwender bis hin zu Partnern, Kunden und sogar Bürgern. Information Builders zeichnet sich durch sein einzigartiges Engagement für den Kundenerfolg aus. Tausende Unternehmen und Organisationen verlassen sich auf Information Builders als vertrauenswürdigen Partner. Information Builders wurde 1975 gegründet, hat seinen Hauptsitz in New York, verfügt über zahlreiche Niederlassungen weltweit und bleibt eines der größten, unabhängigen, in Privatbesitz befindlichen Unternehmen in der Softwarebranche.



Weitere Informationen unter http://www.informationbuilders.de, bei Twitter unter http://twitter.com/infobldrsDE, auf Facebook unter http://www.facebook.com/informationbuilders sowie bei LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/information-builders.

Firma: Information Builders

Ansprechpartner: Sandra Hofer

Stadt: Eschborn

Telefon: +49 (0) 89 59997 800



