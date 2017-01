FeedBack Show Systems & Service investiert in Ton-, Licht- und Intercom-Technik

Umfangreiche Neuanschaffungen von L-Acoustics, ETC und GreenGo



Die FeedBack Show Systems & Service GmbH aus Stolberg bei Köln investiert in Ton-, Licht- und Intercom-Systeme von L-Acoustics, ETC und GreenGo. Damit erweitert der Full-Service-Dienstleister seinen Materialpark um weitere aktuelle Produkte führender Hersteller.

(firmenpresse) - Im Beschallungsbereich können FeedBack-Kunden ab sofort auf ein Kiva II-System inklusive passenden Verstärkern und Subwoofern des französischen Lautsprecherherstellers L-Acoustics zurückgreifen. Insgesamt investierte FeedBack in 32 Einheiten des ultra-kompakten Line Arrays mit Wavefront Sculpture Technoloie (WST). „Beim Kiva II hat uns insbesondere die enorme Durchsetzungskraft bei gleichzeitig äußerst kompakten Maßen überzeugt“, erläutert Christof Backhaus, als Projektleiter zuständig für den Bereich „Corporate Events“ bei FeedBack. Um der großen Nachfrage nach den brandneuen Kiva II-Systemen gerecht zu werden, hat FeedBack zudem bereits zwei weitere Systeme in gleichem Umfang geordert, die ab Anfang 2017 zur Verfügung stehen.



Im Lichtbereich erweitern ab sofort zahlreiche Scheinwerfer und Lichtsteuerpulte von ETC das Portfolio des Full-Service-Anbieters. So verfügt FeedBack nun über zwei Eos Titanium Flaggschiff-Lichtsteuerpulte, eine ebenso kompakte wie flexible Gio sowie eine Ion für einen maximal mobilen Betrieb. Ergänzt werden die Pulte von mehreren zugehörigen Remote Processor Units (RPU) und Gateways für die Eos-Familie.



Neben der Lichtsteuerung bietet FeedBack seinen Kunden darüber hinaus nun auch hohe Stückzahlen der ETC Source Four LED Series 2 an – ausgeführt als Lustr- sowie als Daylight-HD-Scheinwerfer inklusive verschiedener Linsenaufsätze sowie mit austauschbaren Fresnel-Adaptern. Zum Einsatz kommt das neue ETC-Paket unter anderem auf der Welttournee des Westsidestory-Musicals.



Im Intercom-Bereich setzt FeedBack ab sofort auf ein zusätzliches GreenGo Intercom-System und stellt den klassischen analoger Intercoms, den drahtlosen Telex-Systemen sowie dem digitalen ASL-System nun auch ein System mit DECT-Standard zur Seite. „DECT vereint für uns das Beste aus sämtlichen Intercom-Welten: Eine schnelle Installation in Verbindung mit komfortabler Konfiguration“, so Christof Backhaus. Wie die neuen ETC-Produkte erhält auch das GreenGo Intercom-System seinen ersten Einsatz im Rahmen der Musical-Produktion „Westsidestory“.

















Unternehmensinformation / Kurzprofil:

FeedBack Show Systems & Service GmbH

Seit über 15 Jahren beschäftigt sich FeedBack erfolgreich und stetig wachsend mit der technischen Konzeption und Umsetzung von Veranstaltungen. Schwerpunkte im Portfolio sind die Bereiche „Live & Tournee“, „Corporate Events“ und „Dry Hire“. Weiterhin gibt es Abteilungen für Setbau und Media Design & Content. Besonders erfolgreich ist FeedBack im Bereich internationaler Musical-Produktionen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

FeedBack Show Systems & Service GmbH

Leseranfragen:

FeedBack Show Systems & Service GmbH

Rhenaniastraße 26

D-52222 Stolberg

Telefon: +49 2402 / 10 299-0

Fax: +49 2402 / 10 299-29

Internet www.feedback.info

Ansprechpartner: Christof Backhaus

eMail: christof.backhaus(at)feedback.info

PresseKontakt / Agentur:

Newslounge

Hopfenfeld 5

D-31311 Uetze

Telefon 0 51 73 / 98 27-48

Fax 0 51 73 / 98 27-39

E-Mail.: info(at)newslounge.de



Datum: 18.01.2017 - 12:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1445791

Anzahl Zeichen: 2508

Kontakt-Informationen:

Firma: FeedBack Show Systems & Service GmbH



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 18.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 100 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung