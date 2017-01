Videoüberwachung für mehr Sicherheit im Eigenheim

Einbruchsprävention mit Funk-Kamerasystem KS200 HD von ELV

ELV Funk-Kamerasystem KS200 HD

(firmenpresse) - Leer, 18. Januar 2017 - Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat laut bundesweiter Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) 2015 mit über 167.000 Fällen ein Rekordhoch erreicht. ELV zeigt jetzt, wie Haus- und Wohnungsbesitzer mit dem neuen Funk-Kamerasystem KS200 HD mit App-Steuerung mehr Sicherheit schaffen können. Eine aktive Videoüberwachung schreckt Einbrecher ab und hilft zudem dabei, Straftaten vor der Haustür oder auf dem Grundstück aufzuklären. Die Installation des zuverlässigen Kamerasystems erklärt ELV ausführlich in einem Installationsvideo sowie einer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ELV zeichnet sich seit über 30 Jahren als kompetenter Berater in allen technischen Fragen aus. Die Beratung geht dabei weit über die eines klassischen Elektronik-Versandhauses hinaus. Denn neben hoher Qualität und fairen Preisen bietet ELV den Kunden auch professionelle Unterstützung bei der Installation ihrer erworbenen Produkte. Ein Beispiel für die vielfältigen Mehrwertleistungen liefert das neue Funk-Kamerasystem KS200 HD.

Rundumbetreuung für Kunden

In einem speziellen ELV-Projekt auf der Webseite und im aktuellen Winterkatalog wird die Installation des Funk-Kamerasystems Schritt für Schritt in Bild und Schrift erklärt. Begleitend dazu steht ein übersichtliches Video bereit. Sollten weitere Fragen auftreten, z.B. zur Bedienung des Touchscreens oder der App, können sich Kunden an die ELV-Hotline und die kompetenten technischen Berater wenden. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, sich im ELV Forum mit über 55.000 Mitgliedern im Chat auszutauschen.

"Ein eigenes Videoüberwachungssystem zeichnet das Geschehen an der Haustür oder auf Ihrem Grundstück auf. Das bringt gleich mehrere Vorteile", erklärt Simon de Groot, Produktmanager bei ELV. "Hausbewohner können sehen, was sich draußen tut. Gleichzeitig wirkt eine aktive Überwachungskamera abschreckend auf viele Einbrecherbanden. Und bei einem Vorfall, sei es ein Einbruchsversuch, ein Diebstahl oder Vandalismus, können die Aufzeichnungen helfen, die Taten aufzuklären. Damit Anwender auch aus der Ferne kontrollieren können, was zu Hause passiert, können sie sogar per Smartphone-App auf die Kamera zugreifen. Unsere kostenlose Schritt-für-Schritt-Anleitung beschreibt die Montage und Inbetriebnahme des Funk-Kamerasystems KS200 HD bis ins Detail. Genau diese über den Kauf hinausgehenden Beratungsleistungen sind der besondere Mehrwert von ELV."

Das ELV Funk-Kamerasystem KS200 HD (inkl. einer Funk-Kamera) ist ab sofort für 199,95 EUR (inkl. gesetzl. MwSt., ohne Versandkosten) bei ELV erhältlich.

Hochauflösendes Bildmaterial unter elv(at)sprengel-pr.com.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.elv.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kurzporträt:

ELV gehört zur ELV-/eQ-3-Gruppe mit weltweit über 1.000 Mitarbeitern und zählt seit mehr als 30 Jahren zu den Innovations- und Technologieführern in den Bereichen Hausautomation und Consumer Electronic in Europa. Seit der Gründung im Jahr 1978 hat sich ELV als richtungsweisendes Elektronikversandhaus auf dem deutschen Markt etabliert. Mit dem Leitspruch "Kompetent in Elektronik" drückt ELV dabei die Dreifach-Kompetenz als Hersteller, Versandhaus und Verlag aus. Das Versandhaus bietet im Onlineshop mehr als 20.000 sorgfältig ausgewählte und ausführlich beschriebene Produkte sowie einen mehr als 900 Seiten umfassenden Katalog mit einer Auflage von über 500.000 Exemplaren. Was der weltweite Markt nicht bietet, entwickelt ELV von der Bausatzidee bis hin zum Fertigprodukt in der Zentrale in Leer. Produziert wird anschließend im eigenen Werk gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001:2000 sowie der Umweltmanagementnorm ISO 14001. Mit dem ELVjournal, dem auflagenstärksten Fachmagazin für Elektronik in Deutschland, verlegt das Unternehmen zudem ein unverzichtbares Wissensnachschlagewerk für Amateure und Profitechniker. Weitere Informationen: www.elv.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ELV Elektronik AG

PresseKontakt / Agentur:

Sprengel & Partner GmbH

Olaf Heckmann

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

elv(at)sprengel-pr.com

+49 (0)2661-912600

http://www.elv.de



Datum: 18.01.2017 - 13:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1445800

Anzahl Zeichen: 3056

Kontakt-Informationen:

Firma: ELV Elektronik AG

Ansprechpartner: Kerstin Mammen-Herzer

Stadt: Leer

Telefon: +49 (491) 6008 - 121





Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung