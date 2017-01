Den Orient auf dem Seeweg erkunden

(firmenpresse) - In den letzten Jahren erfreut sich der Orient als Reiseziel wachsender Beliebtheit. Mit der AIDAstella bietet sich die Möglichkeit, diesen auf dem Seeweg zu erkunden, wie man beim Reiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de weiß. Beginn der 9-tägigen Kreuzfahrt ist in Abu Dhabi, der Hauptstadt des gleichnamigen Emirats und der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Anschließend geht es weiter nach Khalifa Bin Salman beziehungsweise Manama, der Hauptstadt von Bahrain.



Sightseeing und Shopping – Die Landgänge versprechen Abwechslung



In Bahrein lädt unter anderem das vollklimatisierte Marken-Outlet "Bahrein City Centre" zu einer ausgiebigen Shoppingtour ein. Nächster Halt ist in Dubai. Drei Tage stehen den Passagieren des Schiffs zu einer ausgiebigen Erkundung der quirligen Metropole zur Verfügung, bevor es weitergeht nach Muscat mit seinem berühmten Basar.



Annehmlichkeiten an Bord ergänzen die Vielfalt an Land



Die vielfältigen Eindrücke an Land werden bei der Reise des Portals kreuzfahrten-reisebuero.de durch die Annehmlichkeiten an Bord des Schiffes ergänzt. Das umfassende Sport-, Freizeit-, Unterhaltungs- und Wellnessangebot lässt auch auf See keine Langeweile aufkommen. Und mit Vollpension ist für das leibliche Wohl ebenfalls gesorgt.





Die Uelzener Ferienwelt GmbH & Co KG ist ein Reiseunternehmen, welches sich auf Kreuzfahrten spezialisiert hat. Das umfangreiche Angebot, das Flusskreuzfahrten wie Hochseekreuzfahrten umfasst, wird auf kreuzfahrten-reisebuero.de vorgestellt. Die einzelnen Offerten sind ausführlich beschrieben. Mit der Durchführung der Reisen sind bekannte Reedereien wie MSC, AIDA und TUI Cruises betraut.

