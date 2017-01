Neue Lampen für das neue Jahr

(firmenpresse) - Der Beginn eines neuen Jahres ist für viele eine Zeit der Veränderung. Es wird sich einiges vorgenommen und manche nehmen auch die Umgestaltung ihrer eigenen vier Wände in Angriff. Dazu gehören ebenfalls neue Lampen. Inspirationen finden sich in großer Zahl auf lampen-line.de. Zu den hier vertretenen Marken gehören unter anderem Globo Lighting, Eglo und Briloner. Wer es exklusiver mag, kann zu den Designerleuchten von Fabas Luce oder Lirio by Philips greifen.



Einfache Leuchten und Leuchten mit Stil



Ob es nun eine einfache Leuchte für den Keller sein soll oder eine Leuchte mit Stil für Küche oder Wohnzimmer, für jeden Geschmack und jeden Einrichtungsstil sind diverse Lampenmodelle vorhanden. Da wäre etwa die Fabas Luce Niside LED-Wandleuchte aus Nickel satiniert, die modern und zugleich zeitlos-elegant ist. Sie passt hervorragend in eine Diele oder einen Flur und spendet ein angenehm warmweißes Licht, das aber trotzdem hell genug ist, um alles Wesentliche sehen zu können.



Einigkeit wird bei den Materialien demonstriert



Die Leidenschaft von Fabas Luce sind schlichte Modelle aus hochwertigen Materialien. Bei Globo Lighting darf es dagegen auch mal etwas verspielter zugehen, wie die Holly Deckenleuchte mit verschiedenen Mustern aus dem Shop auf lampen-line.de zeigt. Der gleichfalls satinierte Lampenschirm aus Glas wurde mit Ornamenten verziert. Bei den verwendeten Materialien sind sich die Lampenhersteller nahezu einig: Ein Großteil von ihnen setzt auf Metalle wie Eisen und Stahl sowie Glas. Diese sind langlebig, robust und sehen zudem ansprechend aus. So haben die Käufer lange Freude daran.





Über Trends in Sachen Beleuchtung können sich Interessenten im Onlineshop lampen-line.de informieren. Der Fachhändler für Leuchten deckt mit seinem Sortiment den gesamten Wohnbereich innen und außen ab. Neben dem aktuellen Warenangebot hält der Shop weiterhin ein großes Kontingent an Postenware zum Schnäppchenpreis bereit.

lampen-line.de

