Bunte Hörwürfel verschaffen Eltern im Rivus/Leogang eine Auszeit

(firmenpresse) - Die Piste rauf und runter, einmal samt Kind aus dem Tellerlift gerutscht, einen Schneemann gebaut, Schlitten gefahren und eine Schneeballschlacht gemacht. Während die Eltern völlig aus der Puste sind, hören sie vom Nachwuchs nur: "Nochmal!"

Damit auch die Großen zu einer wohlverdienten Auszeit im Winterurlaub kommen und die Füße in den exklusiven Appartements hochlegen können, bietet das Rivus in Leogang als erstes Österreichisches Haus ab diesem Winter neben dem geräumigen Spielzimmer die neuen Tonieboxen, ein Hörvergnügen für Kinder ab 3 Jahre. Der zwölf Zentimeter große Würfel ohne Ecken und Kanten ist kinderleicht zu bedienen und mit digitalem Kern ausgestattet. Er verfügt über einen Kopfhöreranschluss, ist dank Akku mobil und hat ein großes und ein kleines Ohr, an denen Kinder durch Drücken die Lautstärke einstellen können. Dazu gehören die Tonies. Die fünf bis acht Zentimeter großen Hörfiguren wie Rabe Socke, die Maus, das Sams oder Janosch werden einfach auf die Box gestellt und schon startet das entsprechende Hör-Abenteuer der bekannten Kinderzimmer-Helden. Wird der Tonie heruntergenommen, stoppt die Wiedergabe automatisch, um beim nächsten Aufstellen genau dort wieder zu starten ( www.tonies.de).

Ein weiterer Grund, warum sich Familien mit kleinen Kindern und Babies im Rivus besonders wohlfühlen. Letztere erwartet ein umfangreiches Zusatzangebot, vieles davon ist kostenlos - von der Kraxe (Rückentrage) über den Leihkinderwagen bis hin zu Babybademantel oder -wippe, Wickeltisch, Gläschenwärmer, Babysitter (gegen Gebühr) und vielem mehr. Weitere Informationen unter: www.rivus.at/de/kinder-im-rivus

Das Rivus

17 luxuriös ausgestattete Appartements mit 61m² bis 85m² Größe bieten ausreichend Raum für alle persönlichen Bedürfnisse während des Skiurlaubs. Rivus-Gäste wählen zwischen Maisonette-Appartements mit offener Galerie, dem exklusiven Chalet Spielberg mit Kamin und weiteren Kategorien mit einem oder zwei Schlafzimmern und Bädern. Alle Appartements verfügen über eine vollausgestattete Küche, Fußbodenheizung, großzügige Wohn-/Essbereiche sowie kostenloses W-LAN und zwei digitale Fernseher. Ein ganzjährig auf ca. 34 Grad beheizter 50m² großer Außenpool, ein Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Infrarotkabine, ein Fitnessraum mit modernen Techno-Gym Geräten und der Skiraum mit Schuhtrocknung sowie Gourmet-Services wie Frühstück, Einkaufsservice und Bauernhofkisterl runden das Angebot ab.

Direkt ins Skigebiet

Im Rivus liegt das Kinderskiland mit Zauberteppichen und Schneeiglu gleich hinter dem Haus. Die Erwachsenen starten währenddessen mit der nur 50 Meter entfernten Asitz-Bahn in Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet durch. Seit Dezember vergangenen Jahres sind die Skigebiete Saalbach Hinterglemm/Leogang mit dem Tiroler Fieberbrunn verbunden. Auf weitläufigen 270 Pistenkilometern und mit 70 Liftanlagen finden sich bestens präparierte Pisten und Weltcupstrecken, Snowparks, Speed- und Rennstrecken, Flutlichtpisten und SnowTrails sowie eine große Auswahl von Hütten für den Après-Ski. Fieberbrunn punktet zusätzlich mit seinem international bekannten Freeride-Gelände. Drei Talabfahrten führen nach dem Skitag direkt zum Rivus zurück.

Buchungen und weitere Informationen unter Telefon + 43-6583-20018, per E-mail: info(at)rivus.at oder direkt über die Website www.rivus.at Informationen zum Skigebiet: www.leoganger-bergbahnen.at





