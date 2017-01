Was wäre ein Kenia Urlaub ohne Safari?

(firmenpresse) - An der ostafrikanischen Küste, dort wo der türkisblaue Indische Ozean seine Wellen sanft an weißen Sandstränden auslaufen lässt, liegt Kenia. Das Land wird bei Badeurlaubern immer beliebter. Zu einem richtigen Kenia Urlaub sollte aber auch unbedingt eine Safari gehören, denn in Kenia ist eine überaus artenreiche Tierwelt zuhause. Mit dabei die legendären Big Five von Afrika - und wer möchte diesen nicht gerne einmal in freier Wildbahn begegnen? Der zweiwöchige Badeurlaub mit der Kenia Safari Masai Mara Pur vom Reiseportal kenia-safari-reisen.de bietet die Gelegenheit dazu. Die Reise wird von Profis organisiert, sodass sich die Teilnehmer entspannt zurücklehnen und einfach genießen können.



Luxus, wohin das Auge schaut



Der Urlaub beginnt im exklusiven 5-Sterne-Hotel „Swahili Beach“, welches unmittelbar am wundervollen Diani Beach errichtet wurde. Highlight der Hotelanlage ist die Poollandschaft. Sie setzt sich aus mehreren Terrassen und grünen Inseln zusammen. Das Open-Air-Restaurant des Hotels bietet eine ausgezeichnete italienische Küche. Außerdem gibt es in der Anlage viele lauschige Außensitzbereiche. Schließlich stellt das Hotel seinen Gästen einen kleinen Privatstrand zur Verfügung. Das Luxushotel wurde im Stil eines Sultanspalasts erbaut. Arabische, ostafrikanische und indische Elemente stehen sowohl bei der Architektur als auch bei der Inneinrichtung in einer harmonischen Verbindung zueinander.



Mit dem Flugzeug in die Masai Mara



Bei dem im Angebot von kenia-safari-reisen.de enthaltenen Ausflug in die Masai Mara handelt es sich um eine Flugsafari. Dies bedeutet, An- und Abreise erfolgen bequem und komfortabel mit dem Flugzeug. Vier Tage lang werden vom Oloshaiki Camp aus Pirschfahrten in die afrikanische Wildnis unternommen.





http://www.kenia-safari-reisen.de/kenia-urlaub-safari



Afrikaurlaub individuell lautet das Motto beim Kenia- und Safarispezialist Safari-Tours. Dem Team um Unternehmensinhaber Sören Reh ist es wichtig, seinen Kunden ganz eigene Erlebnisse auf dem größten Kontinent der Erde zu ermöglichen. Damit dies gelingt, wird aus einzelnen Bausteinen ein passendes Reisepaket zusammengestellt.

Kontakt-Informationen:

Firma: Safari-Tours

Ansprechpartner: Herr. T. Horn

Stadt: Taucha

Telefon: 030-69566310



