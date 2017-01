MCM Investor Management AG aus Magdeburg: Vermieter rechnet mit Party-Mietern ab

Vermieter verärgert: Party-Mieter müssen für Schäden aufkommen



(firmenpresse) - Magdeburg, 18.01.2017. Die MCM Investor Management AG macht auf einen medial diskutierten Fall aufmerksam, in dem ein Vermieter mit zwei „Party-Mietern“ abrechnet. „In dem verhandelten Fall ging es um einen Immobilienbesitzer aus den USA, der seine Eigentumswohnung an zwei Studentinnen vermietet hatte. Diese beschädigten die Immobilie durch zahlreiche Partys“, berichten die Experten der MCM Investor Management AG. Doch nun schlägt der Vermieter zurück: In einem Brief an die beiden listet er sämtliche Schäden der vergangenen zwei Jahre auf.



„Natürlich könnte man meinen, dass man die Schäden mit der Kaution verrechnen kann. Genau das hatten die zwei Mieterinnen auch gefordert und so den Zorn des Vermieters erst Recht auf sich gezogen“, so die MCM Investor Management AG weiter. Die beiden Frauen hatten nach ihrem Auszug eine E-Mail an den Vermieter mit dem Betreff „Rückgabe der Kaution“ geschickt und bekamen prompt eine unmissverständliche Antwort: „Mit der Anrede „Hi Girls“ listete der Vermieter eine Historie des Vandalismus in seiner Immobilie auf“, so die MCM Investor weiter. Alles begann mit einem ersten Vertragsbruch bei Einzug, da die Damen unerlaubt ihre Katze mit in die Wohnung einziehen ließen. Einen besonders bitteren Beigeschmack wird diesem Vertragsbruch verliehen, wenn man bedenkt, dass die Katze später das Kind der Nachbarn verletzte.



Des Weiteren sammelte der Vermieter sämtliche Fotos von Beschädigungen. Dazu gehörten kaputte Fensterscheiben, Beschädigungen des Parkettbodens, Brandflecken im Boden, zerbrochene Fliesen, eine mit Graffiti besprühte Wand, Zigarettenkippen in der Wohnung, im Treppenhaus und im Garten und vieles mehr. „Diese Form der Zerstörung eines Mietobjekts ist nicht rechtens und damit verliert ein Mieter jeglichen Anspruch auf seine Kaution“, erklärt die MCM Investor Management AG aus Magdeburg. Hierzu listete der verärgerte Vermieter sämtliche Kosten auf – es kamen 4000 Dollar zusammen. „Allerdings handelt es sich bei derart krassen Situationen nach unseren Erfahrungen um Ausnahefälle“, so die Immobilienspezialisten der MCM Investor Management AG.









Die Magdeburger MCM Investor Management AG (MCM) konzentriert sich vorrangig auf die Sanierung und den Neubau von Wohnimmobilien. Bisherige Investitionsstandorte sind Berlin, Leipzig, Magdeburg, Chemnitz und Halle. Neben dem An- und Verkauf von Immobilien ist MCM auch auf die langfristig orientierte Bewirtschaftung und die weitere Weiterentwicklung von Immobilien ausgerichtet. Die hierzu notwendige Haus- und WEG-Verwaltung werden neben dem Asset- und Bau-Management jeweils für Eigen - und Drittbestände angeboten.



MCM Investor Management AG

