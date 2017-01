phoenix Runde: Präsident Trump - Kehrtwende im Weißen Haus - Donnerstag, 19. Januar 2017, 22.15 Uhr

(ots) - An diesem Freitag wird Donald Trump als 45.

amerikanischer Präsident vereidigt. Er wird damit einer der

mächtigsten Politiker der Welt. Bereits im Wahlkampf und als

President-elect hat er große Veränderungen angekündigt. Doch seine

Signale sind oft widersprüchlich und konkrete Pläne Mangelware.



Was wird Donald Trump wirklich umsetzen? Was wird sich

innenpolitisch ändern? Wie wird er die Außenbeziehungen gestalten?



Alexander Kähler diskutiert mit



- Jana Puglierin, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik

(DGAP)

- Julius van de Laar, Politikberater, arbeitete als Wahlkämpfer

für Obama

- Roger Johnson, Republicans Overseas

- Juliane Schäuble, Der Tagesspiegel







