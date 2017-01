Plattdeutsch darf nicht sterben

(firmenpresse) - Selpin/Drüsewitz, 18. Januar 2017. Im Kampf um den Erhalt der plattdeutschen Sprache geht der Selpiner ONLINE-VERLAG neue Wege. Um einen Anreiz zu schaffen, sich mehr mit unserem PLATT zu beschäftigen, wird zu jedem bisher erschienenen plattdeutschen Titel jetzt auch eine hochdeutsche Ausgabe erscheinen. Die Pflege und der Erhalt der schönen plattdeutschen Sprache ist das Hauptanliegen des in Selpin/Drüsewitz ansässigen ONLINE-VERLAG Jörg Bruchwitz. Selbst in den Medien liest und hört man, dass Plattdeutsch wieder im Kommen ist und gefördert wird. Aber wie sieht es wirklich aus? Auf eine Anfrage zur Veröffentlichung eines kleinen Artikels über unsere Aktivitäten in Bezug auf die plattdeutsche Sprache in der regionalen Presse erhält man nicht einmal eine Antwort der Redaktion. Dies betrifft die Tageszeitungen in Mecklenburg-Vorpommern, sowie auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Also ist und bleibt Plattdeutsch wohl weiterhin für eine Berichterstattung uninteressant. Wir wollen dies nicht einfach so hinnehmen und haben uns deshalb entschlossen, alle bisher im ONLINE-VERLAG erschienenen plattdeutschen Titel auch in einer hochdeutschen Fassung zu veröffentlichen. Diese hochdeutschen Ausgaben können zu jedem plattdeutschen Buch mitbestellt werden. Auf diesem Weg hoffen wir das Interesse an unserem schönen PLATT bei vielen jungen Menschen zu wecken und einen echten Beitrag zum Erhalt und der Verbreitung der alten norddeutschen Muttersprache zu leisten. Es lohnt sich also, öfter mal auf der Homepage des ONLINE-VERLAG vorbeizuschauen. www.onlineverlag.one







