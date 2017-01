Integration von SAP mit Microsoft PPM bei Airbus – Kundenvortrag zur Lösung

Vortrag über die integrierte PPM-Lösung für die Entwicklung und Produktion bei Airbus Defense & Space im Rahmen einer Fachtagung 7.-9. März 2017

Integration von SAP mit Microsoft PPM bei Airbus – Vortrag des TPG Kunden zur Lösung

(firmenpresse) - TPG The Project Group, ein internationaler Anbieter von Beratung und Lösungen für unternehmensweites Projektmanagement, ist Sponsor der Fachtagung Portfolio- und Projektmanagement mit SAP am 07. bis 09.03.2017 in Potsdam. Im Rahmen der Veranstaltung wird Airbus Defense & Space, ein langjähriger Kunde von TPG, seine Erfahrungen mit der integrierten SAP und Microsoft Lösung für die Entwicklung und Produktion vorstellen. Zudem wird TPG einen Workshop über die Integration von PPM-Systemen mit SAP durchführen und eine Live-Demo veranstalten. Die Anmeldung zur Fachtagung ist ab sofort möglich.



Die Fachtagung zu Portfolio- und Projektmanagement mit SAP des Veranstalter T.A. Cook findet dieses Jahr bereits zum 18. Mal statt. Sie wird vom 08.-09.03.2017 in Potsdam abgehalten. Die Veranstaltung ist auf die Belange von Verantwortlichen für Projektmanagement und IT zugeschnitten. Die Teilnehmer erfahren, wie führende Industrieunternehmen das Portfolio- und Projektmanagement mit SAP aufgestellt haben.



Unter anderem wird Airbus Defense & Space, ein langjähriger Kunde von TPG The Project Group, über seine Erfahrungen mit der integrierten Lösung auf Basis von Microsoft Project Server und SAP referieren. Dabei geht es um die Lösung für das Programmmanagement in der Produktentwicklung sowie um die Planung und Koordination von Kapazitäten in der Produktion und bei MRO-Projekten. Zudem werden das Thema Ressourcenplanung und Earned Value Management beleuchtet.



Einen Tag zuvor, am 07.03.2017, gehen Intensiv-Workshops voraus. Die Teilnehmer haben hier die Gelegenheit, Dos und Don’ts für ein erfolgreiches Projektmanagement kennenzulernen und u.a. dem TPG Workshop „Integration von SAP mit Projekt- und Portfoliomanagement-Systemen“ beizuwohnen.



Eine TPG Live-Demo mit dem Titel „So geht die Integration von SAP mit Microsoft PPM via der schnell konfigurierbaren Middleware TPG PSLink“.



Die Anmeldung zur Fachtagung ist ab sofort möglich.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sapprojects-conference.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

TPG The Project Group bietet als international tätiger Fullservice-Anbieter Beratung und Lösungen für unternehmensweites Projektmanagement. Schwerpunkt sind Technologien von Microsoft sowie die Integration mit SAP und beliebigen anderen Systemen. Besonders für international aktive Kunden steht TPG als Microsoft Gold Certified Partner für kompetente Beratung, flexible Umsetzung, intelligente PM-Lösungen sowie die Erhöhung des PM-Reifegrades als Beitrag zum Unternehmenserfolg. Praxisbezogene Seminare zu Microsoft Project und Projektmanagement-Methodik runden das Leistungsspektrum ab.

Mit mehreren Niederlassungen in Europa, USA und Afrika sowie einem weltweiten Netzwerk autorisierter Partner bietet TPG ein Leistungsportfolio für große und mittlere Unternehmen aller Branchen, die Projektmanagement betreiben.



Dies ist eine Pressemitteilung von

TPG The Project Group

Leseranfragen:

TPG The Project Group

Achim Schmidt-Sibeth

Destouchesstr. 68

D-80796 München

achims(at)theprojectgroup.com

Telefon: +49 (89) 61 55 93 – 51

Fax: +49 (89) 61 55 93 – 40

PresseKontakt / Agentur:

TPG The Project Group

Achim Schmidt-Sibeth

Destouchesstr. 68

D-80796 München

achims(at)theprojectgroup.com

Telefon: +49 (89) 61 55 93 – 51

Fax: +49 (89) 61 55 93 – 40

Datum: 18.01.2017 - 14:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1445855

Anzahl Zeichen: 2176

Kontakt-Informationen:

Firma: TPG The Project Group

Ansprechpartner: Achim Schmidt-Sibeth

Stadt: München

Telefon: 089 61559351



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 18.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 39 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung