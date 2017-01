Tollwood bewegt: Münchnerin gewinnt E-Bike von EGO Movement

Strahlende Gewinnerin des Tollwood-Gewinnspiels „1.000 Verführungen zum Umsteigen“: Sandra Overhage nahm am Dienstag, 17. Januar, den Hauptgewinn im EGO Movement Store in der Leopoldstraße entgegen – ein brandneues E-Bike des Modells „snow white“.

Foto: Bernd Wackerbauer

Das Preisausschreiben „1.000 Verführungen zum Umsteigen“ war Teil der Mobilitätszentrale auf dem Tollwood Winterfestival 2016. Unter dem Motto „bewegt“ widmete sich das Festival einer nachhaltigen Mobilitätskultur im städtischen Raum und zukunftsfähigen Alternativen für München. In Zusammenarbeit mit vielen Partnern lockten 1.000 Preise, vom Carsharing-Gutschein bis zum Zeitungsabonnement, als Verführung zum Umsteigen auf alternative Fortbewegungsmittel. Den Hauptgewinn stellte der EGO Movement Store in München. „Mit den EGO-Bikes ist man immer stilvoll unterwegs“, so Inhaber Hans-Peter Scheffner. „Ob morgens ins Büro, mittags zum Business-Lunch oder am Wochenende raus ins Grüne: mit unseren Bikes wird der Weg zum Ziel. Also rauf auf den Sattel und ab auf die Straße!“



Die glückliche Gewinnerin Sandra Overhage kann jetzt jedenfalls an jedem Stau auf dem Mittleren Ring locker vorbeiziehen. Und das ganz ohne Emissionen!



Bildunterschrift v.l.n.r.: Bianca Schmitz (Tollwood), Hans-Peter Scheffner (Inhaber EGO Movement Store), Sandra Overhage (Gewinnerin)







Tollwood veranstaltet zweimal im Jahr ein Kulturfestival in München. Das Sommerfestival fin-det zirka 25 Tage im Juni/Juli statt, das Winterfestival im November/Dezember. Außergewöhn-liche Theaterproduktionen, Kunst und Performances, Musik von Jazz über Rock und Pop bis Weltmusik, Aktionen zu Umweltthemen, dazu der „Markt der Ideen“ mit internationalem Kunsthandwerk und Bio-Gastronomie – das ist das Tollwood Festival. Von Anbeginn war das Festival Spiegelbild einer friedvollen und multikulturellen Gesellschaft. Toleranz, Internationali-tät und Offenheit bilden hierfür die Grundpfeiler. Tollwood versteht sich seit dem ersten Festi-val 1988 auch als Forum für Ökologie, Umweltbewusstsein und eine gerechte Welt. Rund 1,5 Millionen Menschen besuchen jährlich die Festivals.

