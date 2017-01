WEILER und KUNZMANN gemeinsam auf der Intec: Starke Partner für das Drehen und Fräsen

• Hochpräzise, produktiv, flexibel und sicher – Fräs- und Drehmaschinen für Ausbildung und Serienfertigung

Praktikant VCplus mit Touchscreen (Foto: WEILER Werkzeugmaschinen GmbH).

(firmenpresse) - Emskirchen und Remchingen-Nöttingen, den 18. Januar 2017. Hochpräzise Fräs- und Drehmaschinen, die sich durch ihre Produktivität, Flexibilität und Sicherheitsstandards auszeichnen, stellen die Partner WEILER und KUNZMANN auf der diesjährigen Intec in Leipzig vor. Erstmals präsentieren die Unternehmen ihre Präzisions-Drehmaschinen und Bearbeitungszentren für Ausbildung, Einzelteil- und Serienfertigung auf einem Gemeinschaftsstand.



An Stand C30/D31 in Halle 2 geben sie vom 7. bis zum 10. März einen Einblick in ihr umfangreiches Programm: Aus der Reihe der konventionellen Präzisions-Drehmaschinen zeigt WEILER die neue Praktikant GSD mit dem GS-Siegel für „Geprüfte Sicherheit“, die erstmals mit Touchscreen-Steuerung ausgestattete Praktikant VCplus sowie die DA 260 x 2000. Die zyklengesteuerten Präzisions-Drehmaschinen sind durch die E50 HD mit neuer WEILER SL 2-Steuerung vertreten. Beim WEILER-Vertriebspartner Scheidt GmbH & Co. KG in Halle 2 an Stand F44/G43 sind außerdem eine Primus VCD und eine servokonventionelle Präzisions-Drehmaschine C30 zu sehen.



KUNZMANN stellt mit der BA 1350 ein leistungsfähiges und platzsparendes Vertikal-Bearbeitungszentrum für die Prozessautomation vor, das mit einem integrierten Palettenwechsler ausgestattet ist. Außerdem präsentiert das Unternehmen die komplett überarbeitete, manuell bedienbare Universal-Fräs- und Bohrmaschine WF 410 M. Zwei weitere Maschinen zeigt der KUNZMANN-Vertriebspartner Och GmbH in Halle 2 an Stand E14/G13. Dabei handelt es sich um die fünfachsige WF 650-5AX und die sowohl manuell als auch CNC-bedienbare WF 610 MC mit Touchscreen-Bedienung von Heidenhain, die bislang nur bei Fräsmaschinen von KUNZMANN erhältlich ist.



Zertifizierte Sicherheit mit der neuen Praktikant GSD



Höchste Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit der Bediener erfüllt die neue konventionelle Präzisions-Drehmaschine Praktikant GSD: Sie ist mit dem GS-Siegel für „Geprüfte Sicherheit“ zertifiziert, der einzigen gesetzlich geregelten Auszeichnung für Produktsicherheit.





Für den Schutz des Bedieners sorgen beispielsweise ein neuer, beschussgetesteter Futterschutz, eine zweikanalige Sicherheitstechnik und ein polumschaltbarer Hauptantrieb. Außerdem verfügt die Praktikant GSD über entschärfte Quetschstellen an der Spindelbremse, eine automatische Handausrückung und eine Abdeckung der Leit- und Zugspindel.



Die Hauptspindel der Praktikant GSD ist aus legiertem, gehärtetem Stahl und auf Hochgenauigkeits-Kegelrollen gelagert. Dadurch werden eine große Steifigkeit und beste Oberflächengüten erreicht, die Abnahmetoleranzen nach DIN 8605 werden deutlich unterschritten.



Mit ihrer einfachen und sicheren Bedienung ist die Präzisions-Drehmaschine für die Ausbildung prädestiniert. Eine Vielzahl an Ausstattungsmöglichkeiten macht sie darüber hinaus für die Einzel- und Kleinserienfertigung und den Werkzeug- und Vorrichtungsbau interessant.



Praktikant VCplus mit neuer intuitiver Touchscreen-Bedienung



Beliebt in Lehrwerkstätten und Ausbildungseinrichtungen ist auch die konventionelle Praktikant VCplus. Nun wird die Bedienung der Maschine noch einfacher: Mit der intuitiven WEILER-Steuerung per Touchscreen lassen sich Daten schnell und bequem eingeben, ähnlich wie am Tablet oder Smartphone.



Die verschiedenen Bedienfunktionen sind in übersichtliche Apps eingeteilt, aus denen sich jederzeit Zusatzinformationen und Erklärungen abrufen lassen. Zum Vergrößern von Darstellungen, dem Nebeneinanderstellen zweier Bedienfelder oder zum Wechseln der App genügt ein einfaches Antippen mit dem Finger oder eine Wischbewegung. Zusätzlich lassen sich auf dem Display Videos anzeigen, die beispielweise durch regelmäßige Wartungsarbeiten leiten oder Reparaturen unterstützen.



Für eine hohe Sicherheit in der Ausbildung sorgt neben einer umfangreichen Schutzausstattung auch das optional erhältliche Lehrer-IdentifikationS-System „e-LISSY“ mit Bedienererkennung. Mit ihm können für jeden Maschinennutzer unterschiedliche Funktionen freigeschaltet werden, die seinen Fähigkeiten und seinem Wissensstand entsprechen.



Automatisierte Komplettbearbeitung: Vertikal-Bearbeitungszentrum BA 1350 von KUNZMANN



Minimierte Nebenzeiten, eine hohe Flexibilität und die vollautomatische Komplettfertigung rund um die Uhr ermöglicht das modular aufgebaute Vertikal-Bearbeitungszentrum BA 1350 von KUNZMANN. Dank des platzsparenden, integrierten Palettenwechslers können das Be- und Entladen sowie die Rüst- und Aufspannarbeiten hauptzeitparallel außerhalb der Maschine erfolgen, während die Fertigung ungehindert weiterläuft. So wird eine mannlose Produktion während Nachtschichten und am Wochenende ermöglicht.



Damit ist das System eine perfekte Ergänzung zum leistungsfähigen Vertikal-Bearbeitungszentrum, das speziell für die Lohnserienfertigung konzipiert wurde: Verfahrwege von 1350 und 620 mm in der X- und Y-Achse sowie 810 mm in Z erlauben die Bearbeitung besonders großer Werkstücke. Ein schneller Werkzeugwechsler mit 40 bis 60 Plätzen ermöglicht komplexe Bearbeitungen, das bewegliche Bedienpult erleichtert das Einrichten der Maschine.



Der Palettenwechsler basiert auf dem Baukastenprinzip, so dass er nach Bedarf erweitert werden kann. Er ist auch für andere Vertikal-Bearbeitungszentren und für CNC-gesteuerte Fräsmaschinen von KUNZMANN erhältlich.



Hohes Maß an Sicherheit mit der weiterentwickelten WF 410 M



Komplett überarbeitet wurde die konventionelle Werkzeugfräsmaschine WF 410 M. Eine Erweiterung der Z-Achse um 50 mm auf komfortable 450 mm sowie eine Aufstockung der namensgebenden X-Achse um 10 mm auf 410 mm sorgen für mehr Flexibilität in der Werkstückbearbeitung. Ein neuer Unterfahrschutz für die Kabine ergänzt das umfangreiche Sicherheitsprogramm der WF 410 M.



Aufgrund ihrer Leistungsstärke und ihrer Bedienfreundlichkeit eignet sich die Maschine sowohl für die Ausbildung als auch für die Fertigung. Mit einer Leistung von bis zu 14 kW wird kraftvoll gefräst, Vorschub und Drehzahl lassen sich stufenlos regeln. Als Streckensteuerung wird die Heidenhain TNC 128 eingesetzt, auf Wunsch lässt sie sich aber auch mittels mechanischer Handräder bedienen.



Präzisions-Drehmaschine DA 260: starker Antrieb und große Spitzenweiten



Abgerundet wird die Vorstellung des konventionellen Maschinenprogramms durch die Universal-Drehmaschine DA 260 x 2000 von WEILER, die sich durch ihren großen Arbeitsbereich auszeichnet. Mit einer Spitzenhöhe von 260 und einer Spitzenweite von 2000 mm lassen sich große Werkstücke bequem bearbeiten. Die Hauptspindel mit einem Drehzahlbereich von 33-1.500 U/min und einer maximalen Antriebsleistung von 7,5 kW arbeitet in Werkzeugmachergenauigkeit nach DIN 8605.



Komplexe Werkstücke mit der zyklengesteuerten Präzisions-Drehmaschine E50 HD fertigen



Prädestiniert für den Einsatz in der Einzelteil- und Kleinserienfertigung ist die zyklengesteuerte Präzisions-Drehmaschine E 50 HD mit der neuen WEILER SL2-Steuerung. Die wesentlichen Merkmale sind der leistungsfähige Rechner, eine komfortable Datenverwaltung, umfangreiche Abspan- und Einstechzyklen und ein vereinfachter Gewindezyklus.



Mit der Steuerung können zahlreiche Zyklen, Werkzeugdaten und Werkstückkonturen rasch und unkompliziert programmiert, modifiziert und abgerufen werden. Selbst komplexe Teile lassen sich so wirtschaftlich und hochgenau fertigen. Außerdem fährt das Bedienpult mit Handrädern am Bettschlitten mit und ermöglicht präzises manuelles Arbeiten.



Der Umlaufdurchmesser über Bett von 570 mm, eine Spitzenweite von wahlweise 1.000 oder 2.000 mm, die Spindelbohrung von 83 mm – alternativ 165 mm – und der 20 kW starke Antrieb machen die E50 HD zu einer Präzisions-Drehmaschine für ein breites Anwendungsgebiet.



Über die WEILER Werkzeugmaschinen GmbH



Die WEILER Werkzeugmaschinen GmbH aus Mausdorf/Emskirchen in der Nähe des mittelfränkischen Herzogenaurach ist mit bislang über 150.000 verkauften Einheiten Marktführer im deutschsprachigen Raum für konventionelle und zyklengesteuerte Präzisions-Drehmaschinen. CNC-Präzisions-Drehmaschinen und Radialbohrmaschinen ergänzen die Produktpalette.



Geführt wird das 1938 gegründete Familienunternehmen von den Gesellschaftern Dkfm. Friedrich K. Eisler als alleiniger geschäftsführender Gesellschafter, seinen Söhnen Mag. Alexander Eisler, Kaufmännischer Leiter, und Michael Eisler, MBA, Vertriebs-, Service- und Marketingleiter. Für den technischen Bereich ist Dipl.-Ing. Stefan Naser als Geschäftsführer verantwortlich.



Rund 550 Mitarbeiter produzieren am Hauptsitz in Nordbayern und an einem zweiten Fertigungsstandort im tschechischen Holoubkov. Besonderen Wert legt der Maschinenbauer dabei auf Nachhaltigkeit und eine umweltschonende Produktion. Durch ein Bündel von Maßnahmen konnte allein im Werk Emskirchen zwischen 2005 und 2011 die CO2-Emission um rund ein Drittel gesenkt werden. Bei seinen Präzisions-Drehmaschinen setzt das Unternehmen auf das selbst entwickelte Energiesparsystem e-TIM, das den Strombedarf im Stand-by-Modus um bis zu 85 Prozent senkt WEILER hat als Mitglied der Blue Competence Initiative deren Nachhaltigkeitskodex unterzeichnet. Ein eigener Service gewährleistet weltweit die rasche Wartung, Reparatur und Überholung der WEILER Präzisions-Drehmaschinen. Im Rahmen der Partnerschaft mit der WEMATECH WMS GmbH können darüber hinaus auch Werkzeug- und Sondermaschinen anderer Fabrikate instand gesetzt und generalüberholt werden.



Seit Mitte 2015 gehört zur Unternehmensgruppe der Familie Eisler zudem die KUNZMANN Maschinenbau GmbH in Remchingen-Nöttingen.



Über die KUNZMANN Maschinenbau GmbH



Die KUNZMANN Maschinenbau GmbH, Remchingen-Nöttingen, entwickelt, fertigt und vertreibt insbesondere im deutschsprachigen Raum manuelle und CNC-gesteuerte Universalfräsmaschinen, Bearbeitungszentren sowie ergänzende Automationslösungen. Umfassende Schulungs- und Servicedienstleistungen stehen für die ausgeprägte Kundenorientierung des Unternehmens, das zudem im Retrofitbereich tätig ist. Geführt wird das 1907 in Pforzheim gegründete und seit rund 65 Jahren im badischen Remchingen ansässige Familienunternehmen mit 110 Mitarbeitern von Gerd Siebler, Andreas Kachel und Klaus-Peter Bischof. Im Jahr 2015 wurde KUNZMANN im Rahmen einer Nachfolgeregelung von der Unternehmensgruppe der Familie Eisler erworben, zu der auch die WEILER Werkzeugmaschinen GmbH aus Emskirchen zählt. Das Unternehmen ist unverändert rechtlich und organisatorisch selbstständig, alle Arbeitsplätze wurden erhalten.









Über die KUNZMANN Maschinenbau GmbH



Kommentare zur Pressemitteilung