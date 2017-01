"Streif - One Hell of a Ride" in ZDF und ZDFinfo /

Die legendäre Herren-Abfahrt auf der Streif, der Skirennstrecke

oberhalb von Kitzbühel in Österreich, rückt am Samstag, 21. Januar

2017, in den Blick: zunächst in der "ZDF

SPORTextra"-Live-Berichterstattung vom alpinen Weltcup am Nachmittag

und in der Zusammenfassung im "aktuellen sportstudio" ab 23.00 Uhr.

Gleich im Anschluss ab 0.25 Uhr können sich die ZDF-Zuschauer dann

auf eine filmische Entdeckungstour rund um die rasante Rennstrecke

begeben. Die Dokumentation "Streif - One Hell of a Ride" erkundet

Geschichten von Einsatz und Leidenschaft, von Risiko und Angst. Der

Film von Gerald Salmina ist erneut am Sonntag, 22. Januar 2017, 7.55

Uhr, in ZDFinfo zu sehen.



Die Streif gilt als die spektakulärste Ski-Abfahrt der Welt.

Dieses Rennen kann nur gewinnen, wer respektiert, dass es die Natur

ist, die das Drehbuch schreibt. Nirgendwo sonst sind die Athleten so

froh, heil und unversehrt im Ziel angekommen zu sein. Der Film

begleitet fünf Top-Fahrer bei deren Vorbereitung.



Mausefalle, Hausbergkante, Traverse - alles Teilabschnitte der

Streif, die den Puls der Sportler in die Höhe schnellen lassen.

Einmal im Jahr haben sie die Gelegenheit, sich knapp zwei Minuten auf

einer der größten Naturbühnen der Welt zu präsentieren - bei einem

Rennen, das den Fahrern alles abverlangt und dem Sieger ewigen Ruhm

beschert.



Der 112-minütige Film war 2015 bereits in deutschen Kinos zu

sehen.



