REALTECH launcht Beta-Version seiner Enterprise-Service-Management-Software

(firmenpresse) - Walldorf, 18. Januar 2017 - REALTECH hat die Beta-Version seiner Enterprise-Service-Management-Software REALTECH .4 gelauncht. Mit dieser ESM-Suite können Unternehmen Geschäfts- und Service-Prozesse digitalisieren. Sie unterstützt die wichtigsten ITIL-Prozesse, ihre Oberfläche entspricht modernsten Standards. Kunden können REALTECH .4 als Web-Anwendung nutzen und benötigen lediglich einen HTML5-fähigen Browser. Pilotkunden testen die Suite gegenwärtig, ab dem 2. Quartal 2017 soll sie kostenlos als Software-as-a-Service-Lösung im REALTECH-Store verfügbar sein.

Seit Anfang 2016 verfolgt REALTECH seinen neuen strategischen Enterprise-Service-Management-Ansatz, mit dem das Unternehmen Kunden ins Zeitalter der Digitalisierung führen will. Dafür werden derzeit Produktpalette und Services neu ausgerichtet. Der Launch der Beta-Version ist ein Meilenstein auf der ESM-Roadmap. Malte Sohns, Head of Product Management bei REALTECH: "Die Idee für eine Enterprise-Service-Management-Lösung, mit der Unternehmen ihre IT, Business und Technologie miteinander verschmelzen und Geschäftsprozesse digitalisieren können, entstand aus den vielen Gesprächen, die wir in den letzten Jahren mit unseren Kunden über deren Wünsche und Anforderungen geführt haben. Die Erkenntnisse daraus flossen dann mit unserem fundierten ITSM- und SAP-Know-how in die Entwicklung von REALTECH .4 ein. Und auch künftig wollen wir die ESM-Suite konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten."

Mit REALTECH .4 Unternehmensprozesse Schritt für Schritt digitalisieren

Die kostenlose Enterprise-Service-Management-Software bietet Benutzer- und Rollenverwaltung, eine Configuration Management Database (CMDB), ein Self-Service-Portal, Störungsmanagement (Incident Management), die Wissensdatenbank (Knowledge Base), das Modul "Service Asset & Configuration Management" sowie das Add-On "Global Intelligent Connector", mit dem Daten aus der CMDB in Microsoft Power BI aufbereitet werden können. Eine Integration von theGuard!-Daten ist ebenfalls möglich. Unterstützt wird die REALTECH .4 ESM-Suite durch eine App für Android und iOS. 2017 sollen Erweiterungen zu Service Level Management, Change Management und Problem Management sowie Service Portfolio & Catalogue Management folgen.

Malte Sohns, Head of Product Management, weiter: "Durch standardisierte und automatisierte Enterprise-Service-Management-Prozesse, die prädiktiv über Abteilungen, Standorte, Firmen und Industrien hinweg steuerbar sind, lassen sich nachhaltige Leistungs-, Kosten- und Wettbewerbsvorteile erzielen. Ein riesiger Pluspunkt unserer ESM-Software ist, dass CIOs ihr Unternehmen damit Schritt für Schritt in die Digitalisierung der Unternehmensprozesse zur Sicherstellung einer durchgängigen und medienbruchlosen Bereitstellung von Services entwickeln können. Sie fangen mit den Grund-Komponenten von REALTECH .4 an und schließen die Lücken in ihrem IT Service Management. Danach ergänzen sie die ESM-Suite einfach step-by-step um die für sie relevanten Erweiterungen. So können durch das Configuration Management und den Zusatz der Mobile App beispielsweise Inventarisierungsprozesse digitalisiert und vereinfacht werden. Derzeit haben Beta-Tester die Möglichkeit, unsere ESM-Software mit ihren Anregungen mitzugestalten."

REALTECH ist ein führender Lösungsanbieter für IT und Enterprise Service Management mit besonderem SAP-Know-how. Mit Softwareprodukten, Prozesswissen sowie Beratungs- und Umsetzungskompetenz aus einer Hand unterstützt das Technologieunternehmen seine Kunden bei der Entwicklung zur serviceorientierten Organisation. In der automatisierten Erfassung und Visualisierung von Daten setzt REALTECH Maßstäbe. Insbesondere der deutsche Mittelstand schätzt das hochwertige Angebot des Unternehmens und die vertrauensvolle Zusammenarbeit - von der Beratung über die Umsetzung bis hin zum effizienten Betrieb. Treiber der Digitalisierung wie Mobile, Cloud Computing, Big und Smart Data, Predictive Data Analytics und Industrie 4.0 fließen konsequent in die Softwareentwicklung und Projekte ein. Die börsennotierte REALTECH AG mit Firmensitz in Walldorf (Baden) ist weltweit tätig. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte das Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern einen Umsatz von 33,5 Millionen Euro.



