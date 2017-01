Interessenkonflikt:Öffentlich-rechtliche Sportmoderatoren arbeiten auch für Sportveranstaltungen

(ots) - Sendung: Mittwoch, 18. Januar, 23.20 Uhr, NDR

Fernsehen



Sportmoderatoren öffentlich-rechtlicher Sender arbeiten auch in

Zeiten der Skandale um Sport-Verbände direkt für die Sport-Szene oder

bieten sich offen als Werbepartner an. Das Medienmagazin "Zapp"

berichtet am Mittwoch, 18. Januar, um 23.15 Uhr im NDR Fernsehen

unter anderem über Markus Othmer, der den Sport im

"ARD-Mittagsmagazin" moderiert und die "Sportschau" im Ersten. Othmer

hatte im Oktober 2016 durch die Präsentation des Logos der

Ausrichter-Stadt München für die EURO 2020 geführt. Julia Scharf, die

im Oktober 2015 den ARD-"Brennpunkt: Sommermärchen gekauft?" des SWR

moderiert hatte, in dem es unter anderem um die Rolle von Franz

Beckenbauer ging, präsentierte im Mai 2016 wiederum auch die

Veranstaltungen des "Camp Beckenbauer". Sven Voss, der unter anderem

das "Aktuelle Sportstudio" im ZDF moderiert, wird von der Agentur

"Projekt B", die Fußball-Größen wie Oliver Bierhoff und Jürgen Klopp

managt, Unternehmen und Verbänden als "Markenbotschafter" angeboten.

Marco Schreyl moderiert im WDR-Hörfunk Sportsendungen. Er hat erst

vergangene Woche die FIFA-Gala "The Best FIFA Football Awards"

präsentiert.



Der Mainzer Medienwissenschaftler Thomas Koch, der sich seit

Jahren mit Nebentätigkeiten von Journalisten beschäftigt, sieht hier

eine "sehr dunkle Grauzone". Er glaubt, dass gerade Journalisten der

Öffentlich-Rechtlichen vorsichtig sein müssen. Koch sieht Probleme,

wenn Journalisten mit Organisationen "gemeinsame Sachen" machen, über

die sie kritisch berichten und von denen sie unabhängig sein sollten.



Alle vier genannten Moderatoren sind freie Mitarbeiter. Die Sender

betonen gegenüber "Zapp", grundsätzlich seien Nebentätigkeiten

deshalb möglich - wenn sie nicht eindeutig den Interessen der Sender

entgegenstünden. Der Leiter der Sportredaktion des Bayerischen



Rundfunks (BR), Klaus Kastan, spricht gegenüber "Zapp" allerdings

auch von "Grenzfällen". Während Marco Schreyl im WDR-Hörfunk über die

Veranstaltung berichtet hat, die er für die FIFA moderierte, hat der

BR Markus Othmer eine Doppelrolle untersagt. BR-Sportchef Kastan zu

"Zapp": "Bei einer thematischen Interessenskollision müssen sich die

Mitarbeiter entscheiden, für wen sie tätig werden wollen: für einen

freien Veranstalter oder für uns als öffentlich-rechtliche

Rundfunkanstalt. Beides geht nicht. Darüber hinaus kann bei uns kein

Mitarbeiter arbeiten, der regelmäßig Events für eine

Sportorganisation moderiert, über die wir auch in unserem

journalistischen Programm berichten." Dennoch sieht der BR Othmer als

Kandidaten für die Berichterstattung zur EURO 2020. "Ich bin sicher,

dass die Moderation der Logo-Präsentation für München seine

journalistische Objektivität hinsichtlich des allgemeinen

Turniergeschehens nicht beeinflusst", ergänzt Kastan.



Julia Scharf erklärte "Zapp", sie sehe bei ihren Moderationen des

"Camp Beckenbauers" keinen Interessenkonflikt. Es habe sich stets um

Veranstaltungen für Studenten gehandelt und nicht um die großen

Sport-Netzwerk-Treffen, die "Camp Beckenbauer" ebenfalls organisiere.

Scharf betonte zudem: "Mein Schwerpunkt sind TV-Moderationen. Solange

mir Sender aber keine zeitliche und finanzielle Sicherheit geben,

werden auch andere Tätigkeiten immer eine Rolle spielen." Sven Voss

erklärte zu der Offerte als Werbegesicht, es habe bislang dazu keine

Aufträge gegeben. "Falls es eine Anfrage als

Testimonial/Markenbotschafter für Produkte oder Unternehmen gäbe,

würde ich diese prüfen und in jedem Fall mit meinen Ansprechpartnern

beim ZDF besprechen", sagte Voss. Der Leiter der ZDF-Sportredaktion,

Dieter Gruschwitz, erklärte zudem: "Ich habe keinen Zweifel - und es

gab auch nie Anlass dazu -, an der Integrität, der journalistischen

Unabhängigkeit und der Seriosität von Sven Voss." Markus Othmer

äußerte sich selbst nicht, sondern verwies auf den BR.



Medienwissenschaftler Koch forderte die öffentlich-rechtlichen

Sender und ihre freien Mitarbeiter zum Umdenken auf. "Wir hatten so

viele Sportskandale in den letzten Jahren, die lassen sich ja gar

nicht alle aufzählen", sagte Koch gegenüber "Zapp". "Der

Sportjournalismus ist in der Verantwortung, hier aufzudecken,

nachzuforschen, zu recherchieren, was passiert ist - und dafür muss

er unabhängig sein." Koch sieht dabei ARD und ZDF in einer besonderen

Rolle und schlägt etwa Transparenz-Seiten im Internet vor, in denen

die Sender für all ihre journalistischen Mitarbeiter Nebentätigkeiten

aufschlüsseln.



Ausführliche Antworten der Sender und Moderatoren veröffentlicht

"Zapp" auf www.NDR.de/zapp







