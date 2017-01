10 Tipps - so schlafen Führungskräfte besser

(ots) - Von Dr. Henning Hager, Leitender Arzt der

Psychosomatischen Medizin der Max Grundig Klinik



Deutschland schläft schlecht. Besonders betroffen sind Manager.

Drauf weisen repräsentative Umfragen hin, die wir seit Jahren

durchführen. 59 Prozent der deutschen Führungskräfte gaben in einer

Studie der Max Grundig Klinik aus dem Jahr 2014 an, unter

Schlafstörungen zu leiden. 33 Prozent setzen pflanzliche

Beruhigungsmittel ein, um besser schlafen zu können.



Mit einfachen Regeln vor der Bettruhe lässt sich viel für die

Schlafqualität tun. Hier die wichtigsten Tipps.



1. Probate Entspannungs- und Einschlafhilfen sind autogenes

Training, Meditationsübungen und progressive Muskelrelaxation. Gerade

die Muskelrelaxation, auch "Jacobsen" genannt, ist leicht und schnell

erlernbar und ohne Hilfsmittel anzuwenden. Es hilft bei

Einschlafstörungen, aber auch in Aufwachphasen. Wer nachts aufwacht,

könnte aber auch auf YouTube autogenes Training abrufen. Das passive

Zuhören hilft nicht nur, leichter wieder einzuschlafen, es stärkt

auch das vegetative Nervensystem. Das autogene Trainings-Programm

schaltet sich nach einer bestimmten Zeit von selbst aus. Allerdings

ist dann natürlich das Endgerät (etwa das Smartphone) weiter im

Betriebsmodus.



2. Smartphone, Tablet und Laptop müssen ein bis zwei Stunden vor

dem zu Schafen gehen ausgeschaltet werden. Dauervernetzung und

Info-Stress sind Schlafkiller erster Güte.



3. Zur Stressreduktion vor dem Schlafen gehören auch: Kein

intensiver Sport, kein Nikotin, kein Alkohol (siehe unten), kein

spätes sowie schwerverdauliches Essen, keine Filme, die emotional

aufwühlen, keine Konfliktgespräche - all dies sollte mindestens zwei

Stunden vor dem zu Bett gehen vermieden werden, um gut einzuschlafen.



4. Alle starken Lichtquellen sind während der Bettruhe strikt zu



vermeiden. Wer eine kleine Lichtquelle zum Einschlafen braucht, dem

empfehlen wir Salzkristall-Lampen aus Rosenquarz mit einer

5-Watt-Birne. Fernsehlicht und ständiges Flackern sind natürlich

störend, dies gilt insbesondere für das bläuliche LED-Licht moderner

Bildschirme, das unser Gehirn aktiviert.



5. Eine besondere Bedeutung für guten Schlaf besitzt Tryptophan.

Aus diesem gehirnaktiven Eiweißbaustein, den der Körper nicht selbst

herstellen kann, entsteht das Glückshormon Serotonin. Das vertreibt

zum einen die Sorgen des Tages, zum anderen ist Serotonin die

Vorstufe zum Melatonin, dem Schlafhormon. Reich an Tryptophan sind

beispielsweise Sojabohnen, Cashew-Kerne, Walnüsse, Hühnerbrust und

Lachs.



6. Achten Sie auf HGH. Das Hormon HGH baut Fett ab, Muskeln auf,

macht die Haut straff und hilft, die Organe zu regenerieren. Unsere

Hirnanhangsdrüse schüttet dieses körpereigene "Anti-Aging Hormon"

vermehrt in den ersten Nachtstunden aus. Darum zählt der Schlaf vor

Mitternacht, eine alte Volksweisheit, doppelt.



Leider wird die Ausschüttung von HGH leicht beeinträchtigt.

Häufigster Gegenspieler ist das Insulin. Durch Brot, Pasta,

Kartoffeln und Reis wird Insulin ausgeschüttet und HGH vertrieben.

Das gleiche gilt für Alkohol. Schon ein Glas Rotwein halbiert die

nächtliche HGH Ausschüttung, nach zwei Gläsern versiegt der

Jungbrunnen völlig. Auch das Stresshormon Cortisol, das ebenso wie

Adrenalin bei abendlicher Aufregung ausgeschüttet wird, ist ein

HGH-Killer.



7. Alkohol ist nicht nur in Zusammenhang mit HGH ein

Anti-Schlafmittel. Alkohol mag zwar am Abend nach einem aufregenden

Tag entspannen und deshalb zum besseren Einschlafen beitragen, er

stört jedoch gleichzeitig das Durchschlafen. Der Körper ist primär

mit dem Abbau des Alkohols beschäftigt, darunter leiden andere

Regenerationsfunktionen des Schlafs. Wer also am Abend Alkohol

trinkt, schläft unruhig und riskiert Durchschlafstörungen.



8. Verzichten Sie auf chemische Schlafmittel, sie sind zwar

wirksam, machen aber auch sehr schnell abhängig. Allenfalls in

Notsituationen sollten Substanzen wie Noctamid, Ximovan oder Zolpidem

angewendet werden und immer nur in enger Absprache mit einem Arzt.

Diese Schlafmittel höchstens zehn Nächte angewandt werden, danach

entsteht schon ein Gewöhnungseffekt, die Vorstufe zur

Schlafmittelsucht- und Abhängigkeit.



9. Stattdessen sind bestimmte pflanzliche Beruhigungsmittel auch

über einen längeren Zeitraum gegen Schlafmangel erlaubt.

Hochdosiertes Baldrian in Kombination mit Hopfenzapfen erweist sich

als wirksam. Lavendelöl kann ebenfalls helfen. Auch die Passionsblume

in Kombinationspräparaten mit Melisse, Baldrian und Pestwurzextrakt

schneidet in einer aktuellen Studie gut ab. Die pflanzlichen Arzneien

sollten aber immer langfristig eingenommen werden, um eine anhaltend

gute Wirkung zu erzielen.



10. Ritualisieren Sie die Zeit vor dem zu Bett gehen. Ein

abendlicher Spaziergang, ein gut gelüftetes Schlafzimmer, ein, zwei

Folgen einer amüsanten Netflix-Serie, Musik hören und ein immer

gleicher Ablauf zur Vorbereitung auf die Nacht sind Teil der

Schlafhygiene und helfen jene Ruhe zu finden, um gut in und durch die

Nacht zu kommen.



Diese Regeln gelten für Führungskräfte mit leichten bis

ausgeprägten Schlafstörungen. Wer gut schläft, braucht diese Stützen

natürlich nicht.



Weitere Informationen unter www.max-grundig-klinik.de







Pressekontakt:

Dr. Klaus Westermeier Medienbüro Römerstraße 4

80801 München

089-340897-30

0172-8433232

dr.kwest(at)arcor.de



Original-Content von: Max Grundig Klinik B?hlerh?he, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Max Grundig Klinik Bühlerhöhe

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.01.2017 - 15:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1445911

Anzahl Zeichen: 6183

Kontakt-Informationen:

Firma: Max Grundig Klinik Bühlerhöhe

Stadt: Bühl





Diese Pressemitteilung wurde bisher 55 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung