6-Kanal-3D-Soundbar mit 5.1-Unterstützung, Bluetooth 4.0, HDMI und 250 Watt

Ohne langwieriges Ausrichten: voller Raumklang aus nur einem Lautsprecher

3D-Soundbar mit 5.1-Unterstützung, Bluetooth und HDMI

(firmenpresse) - Jetzt lassen sich Musik und Filme vollkommen neu erleben: In dieser Soundbar von auvisio sorgen insgesamt 13 Lautsprecher und 2 Subwoofer für einen atemberaubenden Klang. Das ist Sound, wie man ihn aus dem Kino kennt!

Ausgeklügelte Technologie für 3D-Sound: Spezielle Komponenten zur Musikumwandlung geben den Wiedergaben eine besondere Tiefe. Ohne langwierig mehrere einzelne Lautsprecher ausrichten zu müssen: Egal wo man im Raum sitzt, man hat überall den gleichen hervorragenden Klang!

Für den besonderen Filmgenuss: Dank 5.1-Kanal-Unterstützung wird jeder Kanal über je eine Lautsprecher-Einheit wiedergegeben. So kommt jede Filmszene voll zur Geltung - von romantisch bis actionreich.

Grosse Anschluss-Vielfalt: Für TV, HD-Receiver, HiFi-Anlage und Co. stehen gleich 2 HDMI-Anschlüsse mit 4K-UHD-Unterstützung sowie ein analoger Stereo-Cinch-Anschluss zur Verfügung. Per USB kommt die Musik vom Speicherstick. Musik vom Smartphone und Tablet-PC lässt sich dank Bluetooth kabellos streamen!

- 3D-Soundbar mit Unterstützung für 5.1-Signale (Surround Sound)

- 15 Lautsprecher in 5 Gruppen mit separater Ansteuerung für Front und Center (je 2 Mitteltöner + 1 Hochtöner), Surround (2 Mitteltöner) und Subwoofer (2 Tieftöner)

- Bluetooth 4.0 für kabelloses Musikstreaming von Smartphone, Tablet-PC und BT-fähigen Audiogeräten, bis 10 m Reichweite

- USB-Port für Audio-Wiedergabe von USB-Stick bis 32 GB, unterstützte Audio-Formate: MP3, WMA, APE

- Karaoke-Funktion mit bis zu 2 Mikrofonen mit 6,3-mm-Klinke-Anschluss (nicht enthalten)

- Anschüsse für TV, Receiver & Co.: 3x HDMI 1.4 (2x in, 1x out), 2x Audio-Cinch für Stereo-Signale, 2x Subwoofer-Ausgang, 6-Kanal-Digital-Eingang für 5.1-Soundquellen, 1x USB, Kaltgeräte-Buchse (2-polig)

- Bedienpanel in der Front mit Touch-Funktion, Betriebsmodus-Anzeige über LED-Display

- Ausgangsleistung: 125 Watt RMS (15 Watt je Lautsprecher-Kanal, 50 Watt Subwoofer), Musik-Spitzenleistung: 250 Watt

- Frequenzgang: 40 - 20.000 Hz

- Mit Fernbedienung: benötigt 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

- Stromversorgung: 230 V per 2-poligem Kaltgeräte-Kabel, Länge: 1,8 m

- Masse: 110 x 23,6 x 16,5 cm, Gewicht: 14,8 kg

- Soundbar inklusive Fernbedienung, Audiokabel (3,5-mm-Klinke auf Stereo-Cinch), HDMI-Kabel, 230-V-Kaltgerätekabel, Material für Wandmontage und deutscher Anleitung

Preis: CHF 389.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 899.95

Bestell-Nr. ZX1603

Zur 3D-Soundbar mit 5.1-Unterstützung, Bluetooth und HDMI





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pearl.ch



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL Schweiz GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PEARL Schweiz GmbH

Vanessa Brunner

Grüssenhölzliweg 5

4133 Pratteln

info(at)pearl.ch

+41 61 826 20 20

http://www.pearl.ch



Datum: 18.01.2017 - 16:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1445915

Anzahl Zeichen: 3137

Kontakt-Informationen:

Firma: PEARL Schweiz GmbH

Ansprechpartner: Vanessa Brunner

Stadt: Pratteln

Telefon: +41 61 826 20 20





Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung