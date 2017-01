Ofen.de® by AA Kaminwelt jetzt auch in Königswinter bei Bonn

(firmenpresse) - Das Unternehmen ofen.de® by AA-Kaminwelt hat die dritte Verkaufsausstellung in Deutschland eröffnet. Nach der Hauptfiliale Halle / Leipzig in Teutschenthal und der Filiale in Nürnberg folge mit der Verkaufsausstellung in Königswinter bei Bonn im Dezember eine Filiale für Westdeutschland – die auch in dieser Region die Begeisterung für hochwertige Feuerungstechnik entfachen soll. Holz liegt als heimischer Brennstoff für angenehme Wärme in der Wohnung voll im Trend. Die Nachfrage an modernen und emissionsarmen Kaminen und Öfen steigt. Die ofen.de® by AA-Kaminwelt – Filiale in Königswinter bei Bonn soll für Feuerungstechnik-Interessierte im Großraum Köln / Bonn, im Rhein-Maingebiet und im Ruhrgebiet ein qualifizierter Ansprechpartner und Fachberater auf der Suche nach der richtigen Kaminlösung für individuelle Ansprüche sein.



Offizielle Eröffnungsfeier am 19.01.2017



Die neue Filiale von ofen.de® by AA-Kaminwelt wird mit einer Eröffnungsfeier eingeweiht. Die Kaminofenausstellung begrüßt die Gäste am Donnerstag den 19.01.2017 mit Eröffnungsangeboten und einer abendlichen Feier für eingeladene Gäste. Natürlich werden auch an diesem Tag Fragen rund um Feuerungstechnik vom Kamin- und Ofenbaumeister Michael Philippi und seinem Team beantwortet.



Das bietet die Kaminausstellung von ofen.de® by-AA Kaminwelt bei Bonn



In der neuen Kaminausstellung werden die neuesten Kaminöfen und andere Feuerungstechnik wie Kaminbausätze, Gaskamine und Pelletöfen präsentiert. Auf einer Ausstellungsfläche von 200 Quadratmetern warten 50 Ausstellungsmodelle auf interessierte Besucher. Das qualifizierte Fachpersonal beantwortet gerne alle Fragen und hilft bei der Auswahl eines individuell passenden Gerätes. Dank der individuellen Beratung vor Ort können auch maßgeschneiderte Kaminlösungen für alle Ansprüche und jedes Budget umgesetzt werden. Neben klassischen Marken für Feuerungstechnik bietet die Filiale von ofen.de by AA-Kaminwelt in dieser Region exklusiv auch Ausstellungsstücke der renommierten norwegischen Marke Nordpeis an. Im neuen Ladenlokal von ofen.de® by AA-Kaminwelt werden Interessenten umfassend betreut. Beim Wunsch nach gemütlicher Kaminatmosphäre und kostengünstigen Heizlösungen sind Fachberater und qualifizierte Aufbauteams von der ersten Frage, über die Auswahl des passenden Gerätes, bis hin zum Aufbau des Ofens für die Kunden da.





Kontakt Filiale Königswinter:



Am Mühlenbruch 13

53639 Königswinter



E-Mail: bonn(at)ofen.de



Telefon: 02223 29 89 560



Öffnungszeiten:

Mo. – Fr.: 9 – 18 Uhr

Sa.: 9 – 15 Uhr







Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.ofen.de/kamin-ausstellung-koenigswinter-bonn



Das Familienunternehmen ofen.de® by AA Kaminwelt steht seit mehr als zehn Jahren für kompetente Fachberatung im Bereich Schornstein, Kamin, Ofen und Holzheizung sowie den Bereich Outdoor-Feuer. Mit dem Onlineshop www.ofen.de bietet das Unternehmen ein breites Sortiment rund ums Feuer für das eigene Zuhause sowie kompetente Fachberatung und einen deutschlandweiten Montageservice. Die beiden bestehenden Kaminausstellungen in Teutschenthal im Großraum Leipzig / Halle und in Nürnberg sowie die neue Filiale in Königswinter bei Bonn bieten umfassenden Service und viele Ausstellungsgeräte direkt vor Ort, für alle die ihren neuen Ofen vor dem Kauf in Aktion erleben wollen.

AA-Kaminwelt

