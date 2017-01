Pohl Verpackungen: Hochwertige Lebensmittelfolien für das maschinelle Verpacken in Bäckereien

(firmenpresse) - Folien und Beutel für die Lebensmittelindustrie müssen hohen Qualitätsanforderungen genügen. Neben der Unbedenklichkeit bezüglich möglicher Schadstoffe zählen für die Anwender vor allem Aspekte wie die Strapazierfähigkeit und der reibungslose Einsatz der Folien in automatisierten Verpackungsprozessen. Hier bietet das Troisdorfer Unternehmen Pohl Verpackungen eine Vielzahl an unterschiedlichen Beuteln und Folien für die verschiedensten Backwaren.

Ausgiebige Tests sichern störungsfreien Einsatz

"Viele Bäckereien arbeiten heute von der Anlieferung der Rohwaren bis zum Versand voll automatisch", weiß Wolfgang Pohl, Geschäftsführer in der zweiten Generation bei Pohl Verpackungen. "Selbst bei kleinen Betrieben muss Aufgrund der engen Taktung auch das Verpacken und Konfektionieren reibungslos funktionieren. Denn Unterbrechungen durch schlecht laufende oder sogar reißende Folien wirken sich auf den kompletten Betrieb aus", so Wolfgang Pohl. Bei der Entwicklung neuer Verpackungslösungen ist der enge Dialog zwischen den Experten von Pohl und deren Auftraggebern daher ein zentraler Punkt. "Aspekte wie die exakte Maßigkeit und optimale Materialeigenschaften sind bei der maschinellen Verarbeitung extrem wichtig", erklärt Bastian Krieger, Vertriebsmitarbeiter und Qualitätsmanagementbeauftragter bei Pohl Verpackungen. Daher ermöglicht der Folienhersteller seinen Kunden im Vorfeld ausführliche Tests unter Realbedingungen an den eigenen Maschinen.

Pohl bietet breite Palette an Folienverpackungen

Ob LDPE-, HDPE-, oder CPP-Folien: Die Vielfalt an Materialien und unterschiedlichen Größen, mit denen Pohl Lebensmittelverpackungen produziert, ermöglicht auch die Realisierung von Sonderwünschen. Auch hinsichtlich der Folienveredelung bietet Pohl zahlreiche Möglichkeiten. Angefangen bei unterschiedlichen Perforationen für eine ideale Wärmeableitung und Feuchtigkeitsregulierung bis zur hochwertigen Bedruckung mit bis zu acht Farben im modernen Flexodruck-Verfahren. Pohl liefert seine Folienverpackungen je nach Kundenwunsch und geplantem Einsatzzweck auf Metallbügeln, Kunststoffspulen oder geblockt.

Pohl packt's - Hochwertige Folienverpackungen vom Experten



Von Beuteln und Säcken über Versandtaschen bis zu Kistenabdeckungen und Automatenbeuteln: Pohl Verpackungen bietet ein breites Sortiment an Standardverpackungen und entwickelt darüber hinaus gemeinsam mit seinen Kunden ganz individuelle Kunststoffverpackungen mit verwendungsspezifischen Eigenschaften.



Eine hochmoderne 8-Farben-Flexodruckmaschine und zahlreiche Konfektionierungsanlagen bieten hinsichtlich der Form und der Gestaltung der Folienverpackungen zahllose Möglichkeiten.



Das Unternehmen hält immer große Stückzahl an Standardverpackungen vor und übernimmt als zuverlässiger Logistikpartner auch deren Transport zu seinen Kunden im In- und Ausland. Pohl Verpackungen wird als Familienbetrieb in der zweiten Generation geführt und feierte 2016 sein 50-jähriges Firmenjubiläum.



Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.pohlverpackungen.de

Siegfried Pohl Verpackungen GmbH

