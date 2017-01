Über 100 Jahre Tradition: Sanitäre Anlagen Heizungsbau Lorch in Stuttgart

Ein Team so einzigartig wie seine Unternehmensgeschichte: Thomas Lorch und seine Mitarbeiter stehen Kunden für sanitäre Installationen, Heizungsbau und Kundendienst stets zuverlässig zur Seite.

(firmenpresse) - Sanitäre Anlagen Heizungsbau Lorch ist für seine Kunden ein erfahrener und zuverlässiger Ansprechpartner, der sowohl vor Ort als auch im Kompetenzzentrum in der Rotebühlstraße 159 jederzeit ansprechbar ist. Das engagierte Team nimmt sich ausreichend Zeit, um eine ausführliche und individuell auf die Bedürfnisse des Kunden ausgelegte Beratung zu bieten. In seiner langjährigen Unternehmensgeschichte zeigte das Thomas Lorch, dass jedes Projekt, egal ob klein oder groß, zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden kann. Hierbei fühlt sich der Geschäftsführer Thomas Lorch der langjährigen Tradition des Unternehmens verpflichtet und stellt die Kundenzufriedenheit in den Vordergrund. Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und eine faire Preisgestaltung sind für ihn ebenso selbstverständlich wie das Hinterlassen einer sauberen Baustelle.



Maßgeschneiderte Konzepte für alle Bereiche



Die Erfahrung und das hohe Engagement, das von dem Team aus Stuttgart an den Tag gelegt wird, ermöglicht hohe Flexibilität vom ersten Planungsschritt an. So können auch kurzfristige Wünsche noch berücksichtigt werden. Wer sich nicht entscheiden kann, stattet der Ausstellung in der Rotebühlstraße einen Besuch ab. Hier zeigt Thomas Lorch verschiedene kreative Lösungen und berät zu den verschiedenen Materialien und technischen Möglichkeiten, mit denen selbst kleine Badezimmer bestmöglich genutzt werden können. Mit einem umfassenden Lieferantennetzwerk ist es möglich, selbst ungewöhnliche Materialien kurzfristig zu beschaffen und zu verwenden.



In rund 100 Jahren Unternehmensgeschichte hat sich Sanitäre Anlagen Heizungsbau Thomas Lorch in der ganzen Region ein breites Netzwerk an Partnerunternehmen aufgebaut. Je nach Projekt können so zusätzliche Handwerker hinzugezogen werden, um sämtliche Fachgebiete optimal abzudecken. Somit steht das Familienunternehmen aus Stuttgart seinen Kunden von der Altbaurenovierung bis zur Sanitärinstallation in allen Facetten seines Leistungsangebotes zur Seite.









http://www.lorch-sanitaer.de/



Sanitäre Anlagen Heizungsbau

Rotenbühlstr. 159, 70197 Stuttgart

Firma: Sanitäre Anlagen Heizungsbau

Ansprechpartner: Thomas Lorch

Stadt: Stuttgart

Telefon: 0711 626212



