Frühjahrsputz – Zeit für kreatives Umgestalten

Möbelanbieter massivum bietet clevere Ordnungshüter und flexible Stauraumlösungen aus Massivholz

(firmenpresse) - Leipzig/Stuttgart/Frankfurt, im Januar 2017 – Jetzt wird aufgeräumt. Im neuen Jahr steht der Frühjahrsputz ganz oben auf der To-do-Liste. Für alle, die zu Hause Veränderung und Ordnung schaffen möchten, kommen neue individuelle Wohnideen – vor allem in puncto Stauraum – gerade recht. massivum bietet eine große Auswahl an Ordnungshelfern, die sich sehen lassen können. Ein Schrank, den man zuklappen und wegrollen kann, eine Truhe mit Schubladen als Couchtisch und ein Regal, bei dem jedes Fach eine andere Größe hat: Regalschrank Yunan sowie Couchtisch-Truhe Merlin und Bücherregal Cube sind Beispiele für viele individuelle Allroundtalente aus dem massivum Sortiment. Sie schaffen Platz für diverse Dokumente, die Büchersammlung oder Wohnaccessoires und unterstützen gleichzeitig eine aufgeräumte gemütliche Atmosphäre in den eigenen vier Wänden. Störende Kisten- und Kartonstapel erübrigen sich mit den hochwertigen und clever designten Aufbewahrungsmöbeln.



Ein Schrank für alle Fälle – Yunan

Er bietet sicheren Unterschlupf für zahlreiche Ordner, Unterlagen und Schreibutensilien. Er gibt Raum zum Arbeiten, Lesen oder Werkeln. Und wenn man all das mal nicht sehen möchte, lässt er sich schnell und einfach zuklappen – das ist Yunan, der massive Mangoholz-Regalschrank im rustikalen Landhausstil mit 14 Fächern und komfortabler Sekretär-Funktion. Dank der angebrachten Rollen lässt sich das kompakte Platzwunder mit den Maßen B 85 x H 170 x T 64 cm zudem flexibel im Raum verschieben.



Ein Couchtisch mit großer Einsatzbereitschaft – Merlin

Wenn spontan Besuch vor der Tür steht, gibt die Couchtisch-Truhe Merlin aus massivem Palisanderholz kleinen Utensilien in 12 Schubladen Obhut, während die großzügige Tischfläche ausreichend Stellfläche für Gläser und Snacks bietet. Sind es ein paar Gäste mehr? Zusätzlich als Truhe von oben zu öffnen, zaubert Merlin auch schnell Decken und sperrige Kissen weg – mehr Platz für alle auf der Couch. Einen ansprechenden Kontrast zur honiggelben Holzoberfläche geben die Metallgriffe. Die Couchtisch-Truhe Merlin gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen.





Einfach mal anders aufteilen – Cube

Neben Schränken, Sekretären, Couchtischen sowie Truhen und Hockern mit Stauraumfunktion bietet massivum eine große Auswahl an Regalen von hell und puristisch bis dunkel und kolonial. Das offene Bücherregal Cube aus Palisander beispielsweise verfügt über verschieden große Fächer in asymmetrischer Anordnung. Diese setzen Bücher und Accessoires dekorativ in Szene. Das schicke Regal mit den Maßen B 120 x H 198 x T 35 cm macht sowohl direkt an der Wand als auch als Raumteiler eine gute Figur. Lieber nicht ganz so groß? Die Serie Cube bietet auch kleinere praktische Aufbewahrungsmöbel, teilweise mit ausziehbaren Elementen, in Stufenform oder eben einfach als Würfel – es gibt geeignete Größen für jede Wohnfläche.



Die hier vorgestellten Modelle sind im Onlineshop von massivum erhältlich. Hier ist auch zu sehen, in welchen Möbelhäusern einzelne Möbelstücke ausgestellt sind. Unter folgenden Links können weiterführende Informationen abgerufen werden:



Regalschrank Yunan: https://www.massivum.de/regalschrank-yunan-10021130.html



Couchtisch-Truhe Merlin: https://www.massivum.de/couchtisch-truhe-merlin-10001102.html



Bücherregal Cube: https://www.massivum.de/raumteiler/buecherregal-cube-aus-palisander-10001488.html





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.massivum.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit mittlerweile 120 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. Als Multichannel-Unternehmen betreibt massivum derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und Frankreich (www.massivum.fr) und drei Möbelhäuser in Leipzig, Stuttgart und Frankfurt am Main. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Teak und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, romantischer Landhaus-Chic und gemütlicher Hüttenstil, maritime Leichtigkeit und skandinavische Frische, aufgeräumtes Loft-Ambiente, angesagter Vintage-Stil und lebendige Exotik - massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Eine Vielzahl von Unikaten rundet das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.massivum.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Profil Marketing OHG

PresseKontakt / Agentur:

Profil Marketing OHG

Vivien Gollnick

Tel.: 0531 387 33 24

v.gollnick(at)profil-marketing.com

Datum: 18.01.2017 - 16:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1445937

Anzahl Zeichen: 3610

Kontakt-Informationen:

Firma: Profil Marketing OHG

Ansprechpartner: Vivien Gollnick

Stadt: Braunschweig

Telefon: 0531 387 33 24



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 18.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung