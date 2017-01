ZDF-Programmänderung ab Woche 03/17

(ots) - Woche 03/17



Do., 19.1.



0.30 heute+

Bitte Änderung beachten:

Moderation: Ralph Szepanski



Bitte streichen: Christina v. Ungern-Sternberg



(Änderung bitte auch für Freitag, 20.1.2017, 0.00 Uhr beachten.)



Woche 04/17



Sa., 21.1.



Bitte korrekte Schreibweise beachten:



0.25 Streif - One Hell of a Ride



Bitte streichen : ride



Mi., 25.1.



Bitte Programmänderung beachten:



0.45 auslandsjournal - die doku (VPS 0.44/HD)

Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer

Film von Anthony Dufour

Deutsche Bearbeitung: Roberto Aramayo

Frankreich 2016



(Weiterer Ablauf ab 1.30 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung

"ZDFzeit: Die Tricks der Lebensmittelindustrie (2)" entfällt.)



Woche 05/17



Di., 31.1.



0.15 Neu im Kino

Bitte Änderung beachten:

"The Salesman" von Asghar Farhadi



Bitte streichen: Die Mieterin



Woche 09/17



Fr., 3.3.



Bitte Folgenänderung beachten:



3.50 SOKO Kitzbühel (UT)

Kahlschlag (2)

(vom Vortag)



Karin Kofler Kristina Sprenger

Klaus Lechner Andreas Kiendl

Gräfin Schönberg Andrea L'Arronge

Hannes Kofler Heinz Marecek

Kroisleitner Ferry Öllinger

Dr. Haller Christine Klein

Katharina Gloger Katja Flint

und andere



Buch: Martin Ambrosch

Regie: Gerald Liegel

Gemeinschaftsproduktion von ORF und ZDF

Österreich/Deutschland 2007



(Die Folge "SOKO Kitzbühel: Tödliche Hostie" entfällt.)









Pressekontakt:

ZDF-Planung

Telefon: +49-6131-70-15246



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.01.2017 - 16:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1445944

Anzahl Zeichen: 2292

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung