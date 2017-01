GRAZIA POP UP Breakfast im Restaurant und Kaffeehaus GROSZ (FOTO)

(ots) -

Großes Get-together zur Mercedes-Benz Fashion Week mit prominenten

Gästen wie Alexandra Neldel, Lavinia Wilson, Eva Padberg, Cathy

Hummels und Victoria Swarovski



Bereits zum sechsten Mal fand heute Morgen anlässlich der 20.

Mercedes-Benz Fashion Week Berlin das GRAZIA POP UP Breakfast im

Restaurant und Kaffeehaus GROSZ statt. Viele bekannte Gesichter der

Branche folgten der exklusiven Einladung des Premium Fashion Weekly.

In entspannter Atmosphäre und bei einem exquisiten Gourmet-Breakfast

tauschten sich die rund 300 Teilnehmer über die neuesten Trends der

Modeszene aus.



Klaus Dahm, Chefredakteur GRAZIA: "Unser GRAZIA POP UP Breakfast

ist schon zu einer festen Größe während der Berliner Modewoche

geworden. Es ist immer wieder eine große Freude, so viele bekannte

Gesichter aus der Branche zu treffen."



Unter den Gästen waren auch zahlreiche prominente Gesichter,

darunter u.a.: Mariella Ahrens, Tanja Bülter, Bettina Cramer, Mirja

du Mont, Sonja Gerhardt, Kim Hnizdo, Lilli Holunder, Cathy Hummels,

Johanna Klum, Franziska Knuppe, Nova Meierhenrich, Marie Nasemann,

Alexandra Neldel, Cheyenne Ochsenknecht, Eva Padberg, Minh-Khai

Phan-Thi, Rabea Schif, Stephanie Stumph, Victoria Swarovski, Mina

Tander, Tamara von Nayhaus, Alicia von Rittberg, Lavinia Wilson,

Bonnie Strange und Dennenesch Zoudé.



Das GRAZIA POP UP Breakfast war für den Partner Mitsubishi Auftakt

anlässlich der 100 Jahre Feierlichkeiten. Der Autohersteller

präsentierte heute erstmals sein Jubiläumsauto "Space Star" der

Öffentlichkeit. Außerdem zeigte die Künstlerin Esra Roise vor Ort

ihre außergewöhnlichen Arbeiten. Aus ihrer Hand stammt auch das

liebevoll gestaltete Design für das GRAZIA Motto "Botanical Dream"

sowie die Caps, die sich die Gäste individuell gestalten lassen

konnten. Ein nur für das Event kreierter Snapchat-Filter sorgte vor



Ort und bei den Followern im Netz für gute Laune, musikalisch gab es

von DJane IAMKINGKONG gute Beats auf die Ohren.



Als weitere Partner zeigten sich in diesem Jahr auf dem Event:

BRAX Fashion mit einem exklusiven Showroom, Laverana mit einer

VIP-Styling-Lounge, das Schmucklabel Bijou Brigitte, der englische

Bio-Tee Cupper und Veuve Cliquot.



Kostenfreies Bildmaterial vom Event gibt es zum Download hier:

https://we.tl/QmsobdhfHg.







