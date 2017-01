Berliner Zeitung: Kommentar zur Abschiedsrede von Bundespräsident Gauck:

(ots) - Es ist offensichtlich, dass Joachim Gauck

angesichts der Entwicklungen der letzten Jahre nicht so optimistisch

aus dem Amt scheidet, wie er es im März 2012 angetreten hat. Viele

der damals in seiner ersten angesprochenen Probleme haben sich eher

verschärft als entspannt. Zweifel an der europäischen Idee, die

Gefahren eines verbrecherischen Fanatismus, Verunsicherung durch zu

viel Veränderung, all das waren auch vor fünf Jahren schon seine

Themen. Er wollte Mut machen und Ängste vertreiben. Dass seine Rede

mit einer modernen, verjazzten, selbstbewussten Version der Ode an

die Freude ausklingt, mag dann doch als ein Zeichen von trotzigem

Optimismus gelten. Auch eine Art Vermächtnis dieses Präsidenten.







