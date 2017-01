taz-Kommentar von Malte Kreutzfeldtüber Brandenburg und die Braunkohle: Ein Desaster mit Ansage

(ots) - Als der schwedische Stromkonzern Vattenfall im

letzten Jahr sein ostdeutsches Braunkohlegeschäft verkaufte, warnten

Umweltschützer und Grüne: Die neuen Eigentümer - zwei

Briefkastenfirmen, hinter denen ein Finanzinvestor und ein

Energiekonzern aus Tschechien stehen - könnten Geld aus dem

Unternehmen abziehen und dann Insolvenz anmelden, sodass am Ende die

Steuerzahler für die teure Rekultivierung der riesigen Tagebaugruben

aufkommen müssen. Doch die Landesregierungen von Brandenburg und

Sachsen, die dem Verkauf zustimmen mussten, schlugen die Warnungen in

den Wind und genehmigten die Übergabe ohne Auflagen.



Nun steht fest, dass sie dabei nicht einfach naiv waren, sondern

mit voller Absicht ein großes Risiko für den Steuerzahler eingegangen

sind. Unterlagen, deren Herausgabe der Umweltverband Greenpeace

erstritten hat, zeigen, dass das brandenburgische

Wirtschaftsministerium sehr strategisch vorging. Das SPD-geführte

Haus war von Anfang an an den Verkaufsverhandlungen beteiligt und

wusste, dass der Deal im Fall, dass der Investor finanziell nicht

leistungsfähig wäre, gestoppt werden konnte.



Doch die Behörde beschloss nicht nur, von dieser Möglichkeit

keinen Gebrauch zu machen. Sie vereinbarte sogar, sie vor der

Öffentlichkeit geheim zu halten. Nichts sollte das Geschäft

gefährden, von dem sich das Land den Erhalt von Arbeitsplätzen - und

lukrativen Aufsichtsratssitzen - versprach.



Dieses Vorgehen ist nicht nur dreist, es ist auch unglaublich

kurzsichtig. Denn um sich in der Gegenwart ein Problem vom Hals zu

halten, nimmt Brandenburg in Kauf, dass die öffentliche Hand in

Zukunft auf Milliardenkosten sitzen bleibt. Wie schon beim Atommüll

verlässt man sich so lange auf Zusagen der Unternehmen, bis kaum noch

Geld vorhanden ist. Wenn die Länder nicht in der Lage sind, das zu

ändern, muss sich der Bund einschalten und Rücklagen unter



öffentlicher Kontrolle verbindlich machen.







