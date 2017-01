Streusalzverbot/Wie viel Videoüberwachung braucht das Land? "Zur Sache Baden-Württemberg", 19. Januar 2017, 20.15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg (VIDEO)

(ots) -

Clemens Bratzler moderiert das landespolitische Magazin des

Südwestrundfunks (SWR).



Zu den geplanten Themen gehören:



Gefährder im Visier - wie viel Videoüberwachung braucht das Land?



Knapp zwei Drittel der Deutschen wünschen sich laut aktuellen

Umfragen mehr Videoüberwachung. Fahndungserfolge der Polizei zeigen,

Kameraaufnahmen können helfen, mutmaßliche Täter aufzuspüren. So

geschehen im Fall der ermordeten Studentin in Freiburg. Auch Grüne

und CDU im Landtag unterstützen Bundesinnenminister Thomas de

Maizière (CDU), der die Videoüberwachung ausweiten will.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte, die Grünen seien bereit,

alles mitzutragen, was die Sicherheit verbessere und

verfassungsrechtlich möglich sei. Doch Datenschützer warnen: Kaum

eine Kamera habe jemals ein Verbrechen verhindert.

Selbstmordattentäter suchten sogar Videokameras, um Aufmerksamkeit zu

erlangen. Auch den Trend zur Videoüberwachung von Privathäusern

beobachten Datenschützer mit Sorge. Zu Gast im Studio ist Stefan

Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz.



Vor Ort - wo Kameras für Sicherheit sorgen sollen



SWR-Reporterin Alix Koch recherchiert, an welchen Orten

Videoüberwachung eingesetzt wird und ob Kameras vor Verbrechen

schützen können. Bis zu einem gewissen Grad machen Kameras das Leben

sicherer, sagt der Mannheimer Polizeipräsident Thomas Köber. Auf dem

dortigen Bahnhofsvorplatz wurden früher 250 Delikte pro Jahr

registriert. Seit Kameras den Platz überwachen, stellt man um die

einhundert Vergehen fest. Große Einkaufszentren, wie das Milaneo in

Stuttgart, wollen ebenfalls verstärkt Videoüberwachung einsetzen.

Zusätzliche Kameras sollen für die Sicherheit der Kunden sorgen. Auch

Privatleute rüsten auf und installieren Videokameras. Alix Koch

testet den Nutzen.



Streusalzverbot - trotz hoher Geldstrafen wird munter gestreut





Im Baumarkt ist Streusalz frei verkäuflich. Doch wer auf seinem

Gehweg mit Streusalz statt mit umweltfreundlichem Splitt oder Sand

streut, muss vielerorts mit Geldstrafen bis zu 500 Euro rechnen.

Viele Bürger wissen das nicht oder halten sich nicht daran. Was

nützen in diesem Fall Verbote und Geldstrafen?



Insolvenzbetrug - geplatzter Traum vom Eigenheim



Die Insolvenz eines Bauunternehmers führt mehr als 200 Kunden,

meist junge Familien, zwischen Pforzheim und Heidelberg an den Rand

des Ruins. Eine Anzeige wegen Betrugs liegt der Staatsanwaltschaft

Pforzheim vor. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Millionen Euro. Nach

Recherchen eines Privatdetektivs betreibt die Unternehmerfamilie ihr

Geschäft nach der Insolvenz weiter und lebt auf der Insel Ibiza.



Biberach statt Berlin - Oberschwaben rächen sich an

Schwaben-Hassern



Mit einer Imagekampagne auf Facebook will die Stadt Biberach nach

Berlin ausgewanderte Schwaben zurückholen. Das Biberacher Rathaus

engagiert den Tatort-Schauspieler Bernd Gnann, der als Rainer

Holzrück in Berlin lebende Schwaben für die Stadt in Oberschwaben

begeistern soll.



Rüpeleien auf dem Amt - Mitarbeiter klagen über Beleidigungen und

Angriffe



Die Stadt Karlsruhe schult ihre Mitarbeiter im Umgang mit

schwierigen Kunden im Amt und auf der Straße. Jede Beleidigung und

jeder Angriff wird sofort zur Anzeige gebracht. Mit einem Alarmcode

können sich die städtischen Mitarbeiter gegenseitig warnen und Hilfe

holen. Woher kommen so viel Wut und Ärger bei den Kunden?



"Zur Sache Baden-Württemberg"



Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Clemens

Bratzler berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und

Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.

In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei

Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live

über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem

Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit

der Stimme des SWR3-Comedychefs Andreas Müller.



Zitate mit Quellenangabe "Zur Sache Baden-Württemberg" frei.



Informationen unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg.

Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne

Beiträge unter www.SWRmediathek.de und unter

www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg zu sehen. Pressefotos bei

www.ARD-foto.de.







Pressekontakt:

Pressekontakt: Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063,

katja.matschinski(at)SWR.de



Original-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

SWR - Südwestrundfunk streusalzverbot-wie-viel-videoueberwachung-braucht-das-land-zur-s

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.01.2017 - 17:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1445973

Anzahl Zeichen: 5154

Kontakt-Informationen:

Firma: SWR - Südwestrundfunk streusalzverbot-wie-viel-videoueberwachung-braucht-das-land-zur-s

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung