Winkelmeier-Becker/Sütterlin-Waack: Ja zur Verbesserung der Vergütung für rechtliche Betreuungen

(ots) - Gesetzentwurf soll zügig in das parlamentarische

Verfahren eingebracht werden



Die Koalitionsfraktionen haben sich auf eine Anpassung der

Vergütung für rechtliche Betreuungen verständigt. Dazu erklären die

rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Elisabeth

Winkelmeier-Becker und die zuständige Berichterstatterin Sabine

Sütterlin-Waack:



"Die Koalition wird in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen, um die

Vergütung für rechtliche Betreuungen betreuungsbedürftiger Menschen

zu erhöhen.



Wir reagieren damit insbesondere auf die bedrohliche Situation von

Betreuungsvereinen, die neben der Führung eigener Betreuungen vor

allem ehrenamtliche Betreuer vermitteln, anleiten und bei ihrer

Tätigkeit unterstützen. Zahlreiche Betreuungsvereine befinden sich

nach zwölf Jahren ohne Anpassung der Betreuungsvergütung in den roten

Zahlen - für uns ein deutliches Signal und höchste Zeit, die

finanzielle Ausstattung von Betreuungsvereinen noch in der laufenden

Legislaturperiode zu verbessern.



Bereits auf ihrem Bundesparteitag 2014 hat die CDU Deutschlands

mit einem Beschluss auf die schwierige Situation vieler dieser

Vereine hingewiesen und eine Anpassung der Vergütung gefordert. Eine

Verbesserung der Vergütungssätze würde die Betreuungsvereine

entlasten und weitere Schließungen und den damit verbundenen Wegfall

von langjährig gewachsenen Betreuungsstrukturen verhindern.



Die Änderungen der Betreuervergütung werden zu Mehrkosten in den

Justizhaushalten der Länder führen. Wenn Betreuungsvereine

verschwinden, wären die Kosten aber noch wesentlich höher, da dann

vermehrt Ehrenamtliche durch Berufsbetreuer ersetzt werden müssten.



Betreuungsvereine und ihre Mitarbeiter leisten eine wertvolle

Arbeit, die gerade in einer alternden Gesellschaft mit einer

zunehmenden Zahl an betreuungsbedürftigen Menschen eine besondere



Bedeutung hat.



Eine bessere Finanzausstattung ist also ein wichtiger Schritt,

qualitativ hochwertige Betreuung auch in Zukunft gewährleisten zu

können."







Datum: 18.01.2017 - 17:17

