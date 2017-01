ProCom-Bestmann : Kampagne für bessere Raumakustik

Damit Ihre Kommunikation nicht baden geht

(PresseBox) - Lärm am Arbeitsplatz ist einer der größten Störfaktoren im Berufsleben von Mitarbeitern im Callcenter und Großraumbüro. Die daraus resultierende mangelnde Konzentrationsfähigkeit führt zu Stress und Unbehagen.

Für mehr Ruhe am Arbeitsplatz und eine verbesserte Raumakustik sind mobile und technische Maßnahmen eine kostengünstige und effektive Lösung.

Aus diesem Grund starten die Experten für Headsets und Akustik die Kampagne: ?Damit Ihre Kommunikation nicht baden geht?.

Das erfahrende Team der Akustik Experten setzt auf Beratung und Analyse vor Ort.

Die Mitarbeiter von ProCom-Bestmann bieten ein, dem Wunsch entsprechend, anwenderorientiertes Portfolio: Schallabsorbierende Elemente, wie Trennwände auf dem Schreibtisch oder im Raum, abgehängte Dekorationsobjekte, Standsäule aus der Eigenentwicklung, wie die HybridAkustikBox, die sowohl passiv als auch aktiv den Schall durch das eingebaute SoundMasking reduziert.

Ebenso spielen die richtigen Arbeitsmittel eine bedeutende Rolle: Headsets mit Noise Cancelling Mikrofonen, Hörkapseln mit ANC (aktiver Geräuschunterdrückung) und die Sprachampel VoiceCoach, um die eigene Sprechlautstärke optimal einzusetzen.

Erlebbar vom 21. bis 23. Februar 2017 auf der CCW in Berlin.



Als Experten für Headsets und Akustik steht das Unternehmen seit 1993 für herstellerunabhängige & anwendungsorientierte Beratung sowie den Vertrieb & Service für professionelle Headset-, Akustik und Konferenzlösungen. Direkte Zusammenarbeit mit allen wichtigen Herstellern ermöglicht es, die Kundenanforderungen in den Fokus zu stellen und individuelle Lösungen zu schaffen. Ruhe am Arbeitsplatz durch technische Lösungen, wie Sprachampel* VoiceCoach, Headsets mit NoiseCancelling Mikrofonen oder verbesserte Raumakustik mit SoundMasking, stärken bei den Kunden den Wohlfühlfaktor in der Zusammenarbeit.

*Sprachampel ist eine angemeldete Marke unter Lizenznutzung von ProCom-Bestmann.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

