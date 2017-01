Romantischer Winkel ist das beliebteste Wellnesshotel Niedersachsens

Das Wellnesshotel Romantischer Winkel SPA & Wellness Resort in Bad Sachsa im Harz wurde schon mehrfach preisgekrönt. Die Liste liest sich wie das „Who is Who“ der Hotelauszeichnungen: „Wellness-Aphrodite“, „Großer Preis des Mittelstands“, „HolidayCheck TopHotel“ und „Top-Tagungshotel“. Nun wurde das innovative Hotel gleich zwei mal ausgezeichnet: Das Reise-Portal „Trivago“ und die bekannte Wellness-Bloggerin Tanja Klindworth zählen den Romantischen Winkel zu den beliebtesten und besten Wellness-Hotels Deutschlands.

(firmenpresse) - Das Reise-Portal „Trivago“ hat die „Top 9 der beliebtesten Wellnesshotels in Deutschland“ gekürt. Zu den beliebtesten Wellnesshotels gehören nicht nur berühmte Häuser wie Brenners Park-Hotel und Traube Tonbach, sondern auch der Romantische Winkel auf Platz fünf. Das Wellnesshotel im Harz ist laut Trivago sogar das beliebteste Wellnesshotel Niedersachsens. Trivago-Redakteurin Elke Schlager lobt unter anderem: „Das Herz der Anlage ist der 3.500 qm große Wellness-Bereich. Hier kann das klassische Wohlfühl-Programm gewählt werden oder aber im ‚RoWital Health & Beauty-Center’ auf individuell abgestimmte, medizinische Wellness- und Beauty-Behandlungen gesetzt werden.“ „Das ist schon eine ganz besondere Ehre, in einem Atemzug mit so bekannten Hotels genannt zu werden. Das zeigt wieder einmal, das wir uns mit unseren Leistungen nicht verstecken müssen und auch oder gerade weil wir ein privat geführtes Haus sind zu den besten Wellnesshotels in Deutschland gehören. Natürlich werden wir uns nun nicht auf diesem Erfolg ausruhen, sondern unsere Arbeit weiterhin stetig verbessern“, so Hotelinhaberin Nora Oelkers.

Nicht nur Trivago ist begeistert vom Romantischen Winkel: Tanja Klindworth hat im Online-Reisemagazin www.travelworldonline.de ihre drei Favoriten im Bereich Fünf-Sterne-Wellnesshotels in Deutschland verraten. Eins davon ist der Romantische Winkel. „Die Bloggerin hat viele Hotels persönlich kennengelernt und äußert ihre Meinung frei und unabhängig. Daher haben wir uns über diese Auszeichnung natürlich ganz besonders gefreut“, verrät Direktionsassistent Matthias Reuter. Tanja Klindworth lobt in ihrem Beitrag: „Ein privat geführtes Wellness-Resort mit einem eigenen Gesundheitskonzept befindet sich im Harz. Das Gesundheitsprogramm, welches auch schon mehrfach ausgezeichnet wurde (z.B. bereits zwei Mal mit der begehrten Wellness Aphrodite), heißt hier RoLigio® und basiert auf unterschiedlichen Bausteinen und Säulen für einen gesundheitsfördernden Aufenthalt, bis hin zu einem entspanntem Lebensstil auch nach der Wellnessreise. Im Spa- und Wellnessresort steht ein Wellnessbereich mit über 3.500 Quadratmetern zur Verfügung. Nahezu ein Wellnessparadies wartet hier auf die Gäste. Das Hotel verfolgt das Motto ‚Einfach.Glücklich.Sein’. Wer einmal da war, hat das Gefühl, dass das dort relativ mühelos gelingt. Durch die Herzlichkeit der Gastgeber, die professionellen Mitarbeiter im Wellnessbereich, das freundliche Servicepersonal und natürlich auch durch die gute Küche im Hotel.“





Das Hotel Romantischer Winkel in Bad Sachsa (Südharz) ist ein familiengeführtes Wellness Resort und das erste RoLigio-Hotel Deutschlands. Auf die Gäste warten 3.500 Wohlfühl-Quadratmeter mit Saunen, Whirlpools, beheiztem Außenpool, Bädern, Fitness – alles was es zur Erholung bedarf. Unter einer gläsernen Kuppel laden Ruhezonen im Palmengarten zum Relaxen ein und im direkt angeschlossenen RoWital-Center bekommt Wellness mit den neuen RoLigio-Konzept eine ganz neue Dimension. Ärzte, Wissenschaftler und Therapeuten haben traditionelles Heilswissen aus unserem Kulturkreis wiederentdeckt und mit modernen Erkenntnissen ihrer Fachbereiche neu interpretiert. Das mit dem Innovationspreis der Wellness-Branche ausgezeichnete Konzept, macht Wellness nachhaltig, in dem es in den Alltag ausstrahlt. Der Romantische Winkel bietet über 78 Zimmer, Suiten und Apartments mit gehobener Ausstattung. Zum Haus gehört auch ein Kinder- und Jugendclub sowie ein umfangreiches Aktionsprogramm mit kulturellen, sportlichen und geselligen Veranstaltungen. Die nähere Umgebung in Bad Sachsa bietet zudem vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Mountainbiking, Wandern, Golfen, und Wintersport sind hierbei besonders beliebt.

