neues deutschland: Alter neuer Ungeist - zur Rede des Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke in Dresden

(ots) - Alte Nazis standen in Deutschland vor einer

unüberwindlichen Hürde: Das Menschheitsverbrechen des Holocaust hatte

den meisten Menschen die Augen für den Faschismus geöffnet. Nazis

blieb nur, den Holocaust, den sie heimlich bejubelten, zu leugnen, um

wählbar zu scheinen - oder ihn offen zu bejahen. Sie fanden lange ein

Zuhause auch in der NPD - der nun Karlsruhe attestierte, politisch

bedeutungs- und machtlos zu sein.



Björn Höcke hat das Holocaust-Mahnmal in Berlin »als Denkmal der

Schande« tituliert. Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten

Weltkrieges zeigt sich dabei beispielhaft der Weg, den die neue

Rechte geht, die sich auch in der AfD sammelt. Ein entscheidender

Punkt dabei ist die Frage des Gedenkens an die Schoah - und der

Verantwortung, die daraus für alle nachfolgenden Generationen

erwächst. Für die neue Rechte ist diese in absichtlicher Verwechslung

eine »Schuld«, die es abzuwerfen gilt. Um dann frei von ihr wieder

alte völkische Ideen zu verwirklichen.



Die NPD wurde auch durch den Erfolg der AfD marginalisiert. Wenn

Höcke davon spricht, dass man 1945 »uns mit Stumpf und Stiel«

vernichten wollte, dass er den »totalen Sieg« der AfD will - dann

nutzt er NS-Sprache. Die AfD ist ein neues rechtes Sammelbecken. Und

sie ist weder politisch bedeutungs- noch machtlos. Höcke will eine

»erinnerungspolitische Wende um 180 Grad«. Was soll das in Bezug auf

den Holocaust bedeuten? Mögliche Antworten darauf sind furchtbar.







