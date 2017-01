Internationaler Online-Handel wird jetzt noch sicherer mit der Novalnet AG

(PresseBox) - Zu den zahlreichen Betrugspräventions-Modulen der Novalnet ist jetzt ein weiteres hinzugekommen, das die sichere Erschließung neuer, internationaler Absatzmärkte ermöglicht: die Internationale Bonitätsprüfung. Diese macht es möglich, schnell, einfach und sicher die Kreditwürdigkeit von privaten Online-Kunden zu überprüfen.

Die Option, die Waren ihres Onlineshops auch international anzubieten, ist für viele Händler verlockend ? nicht zuletzt, weil die Chance winkt, dadurch neuen Umsatz zu erzielen. Wären da nicht nur bloß nicht die ungewissen Zahlungsausfall-Risiken, die bislang sehr schwer zu kalkulieren waren.

Seit neustem aber bietet der Full Payment Provider Novalnet eine hilfreiche Unterstützung bei der sicherern Eroberung internationaler Absatzmärkte an, die ?Internationale Bonitätsprüfung?. Damit gibt sie Online-Händlern ein sehr wirksames Tool an die Hand, um schnell und gründlich Kreditentscheidungen treffen zu können. Derzeit wird eine Bonitätsprüfung für Privatpersonen in den drei größten skandinavischen Ländern Finnland, Schweden und Norwegen sowie in den deutschsprachigen Nachbarländern Schweiz und Österreich angeboten ? allesamt also kaufkräftige und damit sehr attraktive potentielle Märkte für deutsche Onlineshop-Betreiber. Weitere Länder sollen bald folgen.

Internationale Bonitäts-Informationen als Basis für internationale Geschäfte

Durch die Internationale Bonitätsprüfung werden Online-Händler in die Lage versetzt, Kreditentscheidungen in Echtzeit treffen zu können ? wodurch sie ihr Zahlungsausfallrisiko minimieren können und die Möglichkeit haben, viele neue Kunden in den genannten Ländern zu gewinnen. Die Informationen der von der Novalnet angebotenen, individuellen Bonitätsinformationen speisen sich aus den relevantesten Datenquellen in den jeweiligen Ländern, die verschiedene lokale Kooperationspartner beisteuern.

So können Onlineshop-Betreiber in kürzester Zeit valide Informationen zum potentiellen Käufer, zu seiner Adresse sowie zur Einschätzung des individuellen Zahlungsausfallrisikos erhalten. Da dies in Echtzeit geschieht, können Kaufabbrüche verärgerter Kunden durch langes Warten ebenso vermieden werden wie kostspielige Zahlungsausfälle oder Betrugsversuche.



Internationale Bonitätsprüfung ? die Vorteile im Überblick

Für den Online-Händler werden Informationen über Privatpersonen in Echtzeit direkt online verfügbar

Ein aussagekräftiger Score-Wert ermöglicht eine realistische Einschätzung des Zahlungsausfallrisikos

Länderspezifische Besonderheiten werden jeweils berücksichtigt



Die Novalnet AG, gegründet im Januar 2007, ist ein führendes europäisches Zahlungsinstitut für professionelle elektronische Zahlungsabwicklung. Als Full Payment Service Provider bietet die Novalnet AG u.a.:

?alle gängigen nationalen und internationalen Zahlungsarten aus einer Hand

?sichere Zahlungsabwicklung über Treuhandkonten der Novalnet AG

?ein umfangreiches integriertes Risikomanagement zur Minimierung von Zahlungsausfällen und Betrug

?automatisierte Rechnungserstellung

?völlig automatisiertes Debitoren- und Forderungsmanagement inkl. verschiedener Mahnstufen

?umfangreicher technischer Support

?zahlreiche Zusatzservices (umfangreiche Abonnement- und Mitgliederverwaltung, ein nützliches Affiliate-Programm sowie umfangreicher technischer Support)

?u.v.m.

Die Novalnet AG bietet mit der eigenen technischen Entwicklungsabteilung einen flexiblen und professionellen Service für die Anbindung an alle Systeme (z. B. Shop, CMS, CRM, WAWI, ERP sowie eigene Systeme und freiprogrammierte Systeme).

Der Vorteil für die Kunden der Novalnet AG liegt in der Gesamtheit aller dieser vielfältigen Dienstleistungen unter einem Dach. Dem Online-Händler bleibt es erspart mit unterschiedlichen Banken, Kreditkartenacquirern, Auskunfteien, Inkassounternehmen, Affiliate-Plattformen und Technologiepartnern (wie z. B. PCI) unzählige Verträge mit unterschiedlichen Laufzeiten und Gebühren abschließen. Er hat die Möglichkeit, mit nur einem Vertrag und nur einem direkten Ansprechpartner, alle oben genannten Leistungen in Anspruch zu nehmen.

Eine spürbare Steigerung des Umsatzes und der Wettbewerbsfähigkeit wird erzielt, wenn ein kundenfreundlicher und sicherer Bezahlvorgang mit einer großen Auswahl an Zahlungsarten angeboten werden kann. Jeder Händler hat unterschiedliche Anforderungen und Wünsche hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten, die die Novalnet realisieren kann. Es gibt bei der Novalnet AG keine Standardpakete, sondern eine auf die Bedürfnisse des jeweiligen Online-Händlers angepasste Lösungen. Dabei bleibt er stets flexibel und kann selbst entscheiden, welche Zahlungsarten und Services der Novalnet AG er in Anspruch nehmen möchte. Aber auch hier steht die Novalnet AG stets beratend zur Seite.

Die Kunden der Novalnet AG erhalten somit bezüglich des Payment: Service, Support, Technik sowie weitere Software-Entwicklungen komplett aus einer Hand.





