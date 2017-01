Badische Neueste Nachrichten: Das richtige Signal

FRANK HERRMANN

(ots) - Das Militär wollte ein Exempel statuieren, und

dass Obama am Ende seiner Amtszeit doch noch einschreitet, verdient

Anerkennung. Er lässt nicht nur Gnade walten, sondern auch Augenmaß.

Es ist das richtige Signal, zumal in einem Moment, in dem ihn ein

Mann, der bislang jegliches Maß vermissen ließ, im Oval Office

