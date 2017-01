WAZ: Denken wir malüber Heimat nach

- Kommentar von Thomas Mader zu Schreibprojekten

(ots) - Heimat, was ist das eigentlich? Gleich zwei

Geschichtsprojekte rufen nun die Revierbürger dazu auf, ihre

Erinnerungen an Bergbau und Currywurst, an Halden und Fußballstadien

festzuhalten. Sie wollen uns zu Geschichtenschreibern machen über

Heimat. Und das in einer Zeit, in der unser Leben so stark von fernen

Ereignissen beeinflusst wird. In der das Effizienzstreben alles aus-

und verlagert an fremde Orte und auf höhere Ebenen: den Bauern und

den Briefkasten, den Politiker und den Chef des Chefs des Chefs.



Heimat, damit wird auch Wahlkampf gemacht. Für die einen ist sie

bedroht, für die anderen ein Ideal, viele fühlen sich auch ganz wohl,

wo sie leben. Aber reden wir nicht aneinander vorbei? Heimat ist

nicht für jeden ein Ort. Oder eine Nation. Sie kann das Freundenetz

sein, der Fußballverein, ja, Facebook. Heimat kann in der

Vergangenheit liegen oder in sozialen Rollen. In jedem Fall müssen

Heimatgefühle sich entwickeln. Vielleicht können wir uns also darauf

einigen - frei nach "Der kleine Prinz": Die Zeit, die du für deine

Heimat verloren hast, sie macht deine Heimat so wichtig. Dann ahnen

wir, was unsere Heimat am meisten bedroht: Dass uns die Zeit fehlt.

Einfach zu sein. Zufälle zu erleben. Fürs Miteinander.







