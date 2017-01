Rheinische Post: Kommentar: Die Höhe der Rente ist nicht sicher

(ots) - Norbert Blüm wurde einst nicht müde zu

versichern: "Die Rente ist sicher." Über deren Höhe hat sich der

frühere Arbeitsminister allerdings nicht ausgelassen. Inzwischen weiß

jeder: Wenn die Bevölkerung immer älter wird und zugleich die Zahl

der Arbeitnehmer (und damit der Einzahler in die Rentenkasse)

abnimmt, gibt es ein Problem: Das Netto-Rentenniveau ist bereits

unter 50 Prozent gesunken und wird weiter abschmelzen. Das sind keine

rosigen Aussichten für alle, die in den nächsten Jahren in Rente

gehen. Die Politik muss gegensteuern. Aber wie? Die Erhöhung der

Beitragssätze ist wohl die schlechtere Variante, denn sie belastet

Arbeitnehmer und -geber. Im Übrigen leisten die Arbeitnehmer bereits

einen beträchtlichen demografischen Beitrag, indem sie schrittweise

bis 67 arbeiten oder andernfalls Einbußen in Kauf nehmen. Bleibt als

"Stellschraube", die Rentenkasse von versicherungsfremden Leistungen

zu befreien. Hier ist an erster Stelle die Mütterrente zu nennen, die

sechs Milliarden Euro im Jahr kostet. Die Mütterarbeit verdient

fraglos Anerkennung, aber dies ist eine gesamtgesellschaftliche

Aufgabe - und muss daher aus dem Steueraufkommen finanziert werden.







