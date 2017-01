Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg, Donnerstag), Kommentar zum Grünen-Parteitag

(ots) - Mittelbayerische Zeitung, Regensburg, Autor:

Reinhard Zweigler



Ab in die Mitte



Da hatte der Grünen-Parteitag vor wenigen Wochen noch eine

Vermögenssteuer beschlossen, was Parteilinken wie dem

Ex-Spitzenkandidaten Jürgen Trittin wohl wie eine Sauerstoffdusche

vorkam. Die Realos dagegen, angeführt vom grün-schwarzen

Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann aus dem Ländle, waren

stinksauer. Nun die Überraschung: Gleich zwei Realos wurden zum

Spitzenduo gekürt. Ab in die Mitte. Mit ihrem Spitzenpersonal setzen

die Grünen ein Zeichen, dass sie mit der Union regieren könnten -

wenn es zahlenmäßig reicht, wonach es derzeit nicht aussieht. Vor

allem müsste die CSU bereit sein, die grüne Kröte zu schlucken. Auch

das ist unwahrscheinlich.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.01.2017 - 20:56

Sprache: Deutsch

News-ID 1446016

Anzahl Zeichen: 1114

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung