Weser-Kurier: Joerg Helge Wagnerüber Joachim Gaucks Bilanz

(ots) - Versöhnen statt Spalten, die Maxime eines seiner

Vorgänger, war nie sein Stil. Joachim Gauck hat auch als

Staatsoberhaupt immer sehr klar gemacht, mit wem Versöhnung eben

nicht geht: Er hat Anhänger der NPD "rechte Spinner" genannt und

öffentlich bezweifelt, dass "Teile" der Linken verlässliche

Demokraten sind. Das Recht auf so viel Klartext wurde ihm als

Bundespräsident höchstrichterlich zugestanden. Als höchster

Repräsentant dieses Staates wollte er vor allem dessen demokratisches

Fundament gegen jeden Angriff verteidigen. Er hat dabei sehr

deutlich gezeigt, dass die gebotene parteipolitische Neutralität

keineswegs den Verzicht auf Haltung erfordert - und dass

Friedfertigkeit keineswegs Wehrlosigkeit voraussetzt. In seiner

Abschiedsrede benennt er deshalb erneut, was verteidigenswert ist:

Freiheit, Chancengerechtigkeit, eine starke Bürgergesellschaft - "das

beste Deutschland, das wir jemals hatten". Er wäscht so auch all

jenen den Kopf, die aus irgendeiner persönlichen Enttäuschung eine

Rebellion von rechts oder die Revolution von links herbeisehnen.

Gauck sieht klar die Bedrohungen, lehnt aber den Rückzug ins

Nationale als Antwort darauf ab. Er ermutigt, auf das bisher

Erreichte zu vertrauen und Verantwortung zu übernehmen. Denn die

Kräfte reichen locker, doch zu oft fehlt der Mut - Gaucks Worte sind

ein liebevoller Tritt in viele Hintern.







