Westfalenpost: Zum Ergebnis der Urwahl bei Bündnis'90/Die Grünen: Die Realos marschieren

(ots) - Man sollte die Rolle von Spitzenkandidaten bei einer

Partei, die keinen Kanzler stellen kann, nicht überschätzen. Und der

Abstand zwischen Parteichef Cem Özdemir und Außenseiter Robert Habeck

war so knapp, dass sich daraus höchstens ableiten lässt, dass die

Basis vom derzeitigen Auftritt der Spitze wenig begeistert ist. Klar

ist nur: Das schlechte Ergebnis für Anton Hofreiter ist eine bittere

Niederlage für die Parteilinken, die Realos marschieren. Alles klar

für Schwarz-Grün also? Die Grünen haben sich zuletzt in den Keller

geredet. Kritik am Kölner Polizeieinsatz zu Silvester und Debatten

über staatlich bezahlte Prostituierte für Pflegebedürftige oder

Unisex-Toiletten an Berliner Schulen sind nicht unzulässig, wirken

aber in Zeiten des Terrors neben der Spur und fordern extreme

Angriffe geradezu heraus. Die Grünen erscheinen in solchen Momenten

als elitär-verspielte Truppe, die sich mit Luxusproblemen für

Luxuszeiten befasst. Und das große Thema Sicherheit gehört eben nicht

zur grünen Kernkompetenz. Zu Migration und Gerechtigkeit hätten sie

schon etwas beizutragen, zur ökologischen Modernisierung sowieso. Ob

das im Herbst 2017 reicht? Ohne eine Trendwende scheitert jegliche

Regierungsbeteiligung an den Zahlen. Und dann ist da noch die CSU.







