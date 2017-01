Fission Uranium gibt Einzelheiten zum Bohrprogramm bekannt

Die Uranvererzung auf ?PLS' kommt innerhalb des Leitkorridors ?Patterson Lake Conductive Corridor' vor und wurde durch Kernbohrungen über eine Streichlänge von 2,63 km in Ost-West-Richtung verfolgt.

Unternehmenslogo

(firmenpresse) - Fission Uranium (ISIN: CA33812R1091 / TSX: FCU - https://www.youtube.com/watch?v=MBeJyWF3YIU&t=10s -) wird in Kürze mit dem Winter-Explorationsbohrprogramm auf der unternehmenseigenen 'Patterson Lake South'-Liegenschaft ('PLS') beginnen. Die in Kanadas Athabasca-Becken beherbergte 'PLS'-Ligenschaft, die auch die bekannte 'Triple R'-Lagerstätte beherbergt und die einzige große Lagerstätte in diesem Becken ist, soll mittels 34 Bohrungen mit insgesamt 10.105 Bohrmetern weiter erkundet werden. Dieses Explorationsprogramm konzentriert sich auf eine neue oberflächennahe Entdeckung, auf der regionale Hotspots im Rahmen des Sommerprogramms ausgemacht wurden. Mit den bis spätestens Anfang Januar beginnenden Bohrarbeiten sollen die neuen oberflächennahen und hochgradigen Zonen an jedem Ende des 2,63 km langen Vererzungstrends ausgedehnt werden, um sie gegebenenfalls in eine zukünftige Ressourcenaktualisierung einzubeziehen.



"Dies wird ein besonders aufregendes Bohrprogramm", sagte Ross McElroy, Fissions President, COO und Chef-Geologe. "'PLS' beherbergt die einzige große oberflächennahe Lagerstätte im gesamten Athabasca Becken, mit einer hochgradigen Uranvererzung ab 50 m Tiefe. Wir haben innerhalb der 'PLS'-Liegenschaft bereits zwei weitere bedeutende hochgradige Zonen entdeckt und erweitert, die nahe der Oberfläche liegen. Im Laufe dieses Programms soll damit begonnen werden neue regionale Explorationsgebiete zu überprüfen, die wir während des Sommers entdeckt haben." Zudem habe man einen Hotspot über einen halben Kilometer westlich der oberflächennahen hochgradigen Zone 'R840W' und anderer Zonen nahe des hochgradigen Findlingsfeldes ausfindig gemacht. An einer neuen Erkundung die entscheidend für die Eingrenzung von Zielgebieten ist, werde bereits gearbeitet. Die Bohrgeräte werden bis spätestens Ende Januar ihre Arbeit aufgenommen haben, so McElroy.



Der Schwerpunkt des Explorationsbohrprogramms liegt auf 15 Bohrungen die wichtige regionale Explorationsziele für potenzielle neue Entdeckungen sind. Ferner werden ein neues Gebiet, ungefähr 600 m westlich von Zone 'R840W', und die noch nicht getesteten Gebiete nahe des hochgradigen Uran-Findlingsfeldes genauer untersucht. Zudem werden ein ungefähr 4 km nördlich der 'Triple R'-Lagerstätte liegender paralleler EM-Leiter und ein EM-Leiter zwischen den Korridoren 'Patterson Lake' und 'Forest Lake' erkundet. Auch das Ost- und Westende des Korridors 'Patterson Lake' wird genauer exploriert, da sie noch in alle Richtungen offen sind. 19 Bohrungen des Bohrprogramms entfallen auf die Erweiterung und Verbindung der neuen hochgradigen Zonen auf dem 2,63 km langen Trend, die das Potenzial zur Aufnahme in eine zukünftige Aktualisierung der 'Triple R'-Ressourcenschätzung besitzen. Elektromagnetische Untersuchungen innerhalb einer 28,5 Linienkilometer 'Small Moving Loop Time Domain Electromagnetic Survey' ('SMLTEM', elektromagnetische Erkundung) sollen Bereiche mit stärkerer und breiterer Vererzung identifizieren.





Die Uranvererzung auf 'PLS' kommt innerhalb des Leitkorridors 'Patterson Lake Conductive Corridor' vor und wurde durch Kernbohrungen über eine Streichlänge von 2,63 km in Ost-West-Richtung in vier getrennten vererzten Zonen, 'R840W', 'R00E', 'R780E' und 'R1620E', verfolgt. Bis dato wurden nur die Zonen 'R00E' und 'R780E' in die Ressourcenschätzung der 'Triple R'-Lagerstätte aufgenommen.



Die 'Triple R'-Lagerstätte umfasst die Zone 'R00E' an der Westseite und die viel größere Zone 'R780E' in östlicher Streichrichtung. Innerhalb der Lagerstätte besitzen die Zonen 'R00E' und 'R780E' eine Streichlänge von insgesamt ca. 1,05 km, die durch eine Ressourcenschätzung bestätigt wurde, wobei 'R00E' eine Streichlänge von ca. 105 m und 'R780E' eine Streichlänge von ca. 945 m hat. Eine 225 m weite Lücke trennt die Zone 'R00E' im Westen und die Zone 'R780E' im Osten. Allerdings deuten vereinzelt schmale, schwach vererzte Abschnitte aus Bohrungen innerhalb dieser Lücken das Potenzial für eine weitere signifikante Vererzung in diesem Gebiet an. Die Zone 'R780E' liegt unter dem 'Patterson'-See, der im Bereich der Lagerstätte ca. 6 m tief ist.





Viele Grüße



Ihr



Jörg Schulte











Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Es gelten ausschließlich die Englischen Originalmeldungen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.js-research.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

JS Research

Leseranfragen:

Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 19.01.2017 - 05:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1446031

Anzahl Zeichen: 8304

Kontakt-Informationen:

Firma: JS Research

Ansprechpartner: Jörg Schulte

Stadt: Olsberg

Telefon: 015155515639



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.