Winterkatastrophe: "Die Bedingungen sind unmenschlich" / SOS-Kinderdörfer helfen Flüchtlingen auf der Balkanroute

(ots) - Entlang der Balkanroute kämpfen tausende

Flüchtlinge gegen eisige Kälte, Hunger und Krankheiten. Die Situation

ist nicht nur in Griechenland katastrophal, auch in Serbien und

Ungarn harren Hunderte bei Minusgraden aus. Sie hoffen, in die EU

einreisen zu dürfen. Aber die Grenzen sind dicht, die Balkanroute

gilt offiziell als geschlossen. Angesichts der Eiseskälte fordern die

SOS-Kinderdörfer alle Länder entlang der Balkanroute auf, die

Anstrengungen der Hilfsorganisationen zu unterstützen und für noch

mehr geschützte und warme Unterkünfte zu sorgen.



Seit Ungarn seine Grenzkontrollen verschärft hat, sitzen viele

Flüchtlinge in Serbien fest. Allein in Belgrad leben Hunderte auf der

Straße, darunter viele minderjährige unbegleitete Kinder, sogenannte

UMFs. "Hinter diesem Kürzel verbergen sich Kinder, die oft

Schreckliches erlebt haben: die strapaziöse und gefährliche Flucht,

die Trennung von den Eltern", sagt Vesna Mrakovic-Jokanovic, Leiterin

der SOS-Kinderdörfer in Serbien. "Weil die Lager überfüllt sind,

hausen viele von ihnen in Lagerhallen, Baracken oder unter freiem

Himmel", sagt Mrakovic-Jokanovic. "Das Leben dieser Kinder ist in

Gefahr: Sie hungern, sind anfällig für Krankheiten und jeglicher

Gewalt schutzlos ausgeliefert." Die Erfahrungen auf der Flucht sowie

die Einsamkeit seien "extrem belastend", vor allem wenn die Kinder

ihre Eltern auf der Flucht verloren hätten. "Diese Kinder brauchen

dringend Hilfe! Wir fordern deshalb alle Beteiligten dazu auf, diese

Kinder nicht ihrem Schicksal zu überlassen!"



"Unmenschlich" seien auch die Zustände in den ungarischen

Flüchtlingslagern und an der Grenze zu Serbien, berichtet Eszter

Kosa, Nothilfekoordinatorin der SOS-Kinderdörfer in Ungarn.

Angesichts von Temperaturen, die bis zu minus dreißig Grad erreichen,

seien Kinder, Jugendliche und Familien vom Kältetod bedroht. "Viele



Kinder haben Erfrierungen, sind ausgehungert und erschöpft, haben

Fieber¸ Lungenentzündungen oder Durchfall", sagt Kosa. Die SOS-Teams

versuchen so vielen Familien und Kindern wie möglich zu helfen: "Wir

versorgen sie mit Decken, Winterkleidung und Schuhen, SOS-Ärzte

behandeln die Kranken", so Kosa weiter. "Aber egal, wie viel wir auch

tun, insgesamt ist die Hilfe nicht ausreichend. Alle Familien und

Kinder brauchen sofort geschützte und warme Notunterkünfte!"







