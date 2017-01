Billig-Mode in der City: Saks Off 5th will 500 Marken anbieten

(ots) - Bei der Kaufhof-Schwester Saks Off 5th, die

Premium-Mode mit hohen Rabatten in Deutschlands Innenstädten anbieten

will, laufen die Vorbereitungen für den Marktstart auf Hochtouren.

"Mehr als 250 Marken haben schon zugesagt, zu liefern. Bis Ende des

Jahres wollen wir rund 500 Marken haben", sagte Einkaufschefin Berna

Bartosch dem Fachmagazin TextilWirtschaft (dfv Mediengruppe)

exklusiv.



Namen wollte sie vor der Eröffnung des ersten Standortes, des

Carsch-Hauses in Düsseldorf spätestens im Juli, noch nicht nennen.

Saks Off 5th wolle "begehrenswerte, global vertretene Premium-Marken

in einzigartiger Atmosphäre" anbieten, mit Preisabschlägen von bis zu

70 Prozent. In Deutschland seien 40 der sogenannten Off-Price-Häuser

von rund 3.000 Quadratmetern Größe geplant, in ganz Europa sogar etwa

200.



"Saks Off 5th wird den Innenstädten gut tun" und die

Besucherfrequenz steigern, sagte Wayne Drummond, Europa-Chef, der

TextilWirtschaft. "Die Kombination aus relevanten Marken, tollen

Preisen und ständigen Neuigkeiten fehlt im deutschen Fashion-Handel",

glaubt Drummond. Spätestens alle neun Wochen solle das Sortiment

gewechselt sein und die Läden völlig verändert aussehen. Saks Off 5th

werde keine überalterte Ware anbieten, aber solche aus dem

vergangenen Jahr oder der Endphase des aktuellen Kollektionszyklus -

zu 50 Prozent Mode und zu 20 Prozent Schuhe.



Auch zum umstrittenen Thema Sonntagsöffnungen äußerte sich der

Kanadier Drummond: "Ich wundere mich darüber, dass man in Deutschland

sonntags nicht einmal sein Auto waschen darf". Der kanadische

Mutterkonzern von Galeria Kaufhof, Hudson's Bay Company (HBC),

betreibt die Premium-Billigkette Saks Off 5th bereits seit vielen

Jahren in den USA und Kanada und will jetzt in Europa vom Boom der

Outlet-Center profitieren. In diesem Jahr sind Eröffnungen in



Düsseldorf, Frankfurt, Wiesbaden, Heidelberg, Stuttgart und im

niederländischen Rotterdam geplant.



