OEM Video-Rekorder-Board für HDMI und Analoges HD-Video

(PresseBox) - X-SPEX, der Berliner Spezialist für industrielle Video-Rekorder, präsentiert vom 14. bis 16. März 2017 auf der Messe ?Embedded World? in Nürnberg ein neues DIRIS-Board mit vielfältigen HD-Video-Anschlüssen. Neben den klassischen analogen Formaten YPbPr/Component und VGA/RGB (auch FBAS + S-Video wg. Rückwärts­kompatibilität) stehen erstmals 2 HDMI-Inputs und 2 HDMI-Outputs zur Verfügung. Die Video-Aufzeichnung und Wiedergabe erfolgt im H.264-Format auf SD-Karte oder USB-Memory-Stick. Zur Anpassung an unterschiedliche Anforderungen stehen flexibel konfiguriere Aufnahme-Optionen zur Verfügung, bspw. Overlay-Einblendung und Pre-Trigger-Buffer.

Neben Anschlüssen für Video-IO und Speichermedien sind auf nur 100 mm x 80 mm Fläche Anschlüsse für Audio, Ethernet und UART (wahlweise LVTTL, RS-232, RS-422 oder RS-485) vorhanden. Die Bedienung erfolgt entweder durch direkt ange­schlossene Taster, per Ethernet oder UART. Bestückungsoptionen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen im Endgerät. Insbesondere können alle externen Buchsen durch ZIF/FPC ersetzt werden, um alternativ eine Verbindung innerhalb eines Gerätes zu ermöglichen. Aufgrund dieser Flexibilität, der toleranten Stromversorgung (5..24V, Optional bis 36 V oder 2,5..6V; Ruhestrombedarf < 100 µA) und des großen Temperaturbereichs (-20..80 °C; Optional bis -40..85°C) kann dieses DIRIS-Board in sehr unterschiedlichen Einsatzumgebungen genutzt werden.

Neben der Kernfunktion, der hochwertigen Video-Aufzeichnung und -Wiedergabe (> 10 MBit/s) mit geringer Darstellungsverzögerung ( < 80 ms) bietet das DIRIS-Board viele weitere Funktionen, bspw. konfigurierbaren Zoom und Picture-In-Picture (PIP). Besondere Schnittstellen erschließen zusätzliche Einsatzfelder:

Alternativer Video-Output per LVDS-Schnittstelle für Display inkl. Touchbedienung

2x Power-Ausgang mit PWM und Enable zur Helligkeitsteuerung von Kameralicht und Display-Backlight

Anschluss für einen Akku-Lademanager und/oder einen Super-Cap-Manager



Anschluss für 4x zusätzliche Taster für spezielle Bedienfunktionen, z.B. Licht

?Das DIRIS-Board ersetzt oft mehrere Komponenten in einem Gerät und die weiterhin vorhandenen SD-Video-IOs ermöglichen unserer Kunden eine sukzessive Migration bei der Aktualisierung bestehender Produkte?, sagt Raymond Horn Geschäftsführer von X-SPEX.



X-SPEX bietet OEM-Komponenten zur Video-Aufzeichnung und -Wiedergabe für industrielle und medizinische Anwendungen. Das Unternehmen legt Wert auf industrielle Qualität, einfache Verwendung, flexible Konfiguration und auf Wunsch kundenspezifische Anpassungen. Das im Januar 2003 gegründete Unternehmen entwickelt Hard- und Software am Standort Berlin. Die Fertigung der DIRIS-Produkte erfolgt mit unterschiedlichen Partnern in Deutschland. Weitere Informationen zum Unternehmen stehen unter http://diris.eu und zum Diris-Board mit HDMI unter http://diris.eu/produkte/board/b02/ .

Auf der Embedded World ist X-SPEX seit über 10 Jahre als Aussteller präsent und dort immer am selben Standort (Halle 1, Stand 481).





