Bergraum Ellmau Top Appartements für Ihren Urlaub am Wilden Kaiser

Genießen Sie Ihren Urlaub am Wilden Kaiser in unseren außergewöhnlichen Appartements. Die Mischung aus Luxus und bodenständigem Flair direkt neben der Hartkeiserbahn wird Sie entzücken.

(firmenpresse) - Das Bergraum Ellmau ist bezugsfertig! Freuen Sie sich auf wundervoll charmant eingerichtete Appartements direkt am Fuß des Wilden Kaisers. Entdecken Sie Tirol von Ellmau aus und fühlen Sie sich in unseren Luxus-Wohnungen so wohl wie noch nie.



Zu der hochwertigen Ausstattung des Bergraums zählen zahlreiche Details, die Ihren Urlaub am Wilden Kaiser zu etwas ganz Besonderem machen. Finden Sie in den völlig neu gebauten Appartements einen offenen Kamin zum Wärmen in den kalten Wintermonaten oder entspannen Sie nach einem aufregenden Tag auf der Piste in Ihrer eigenen Sauna - selbstverständlich mit eingebautem Panoramafenster. Im Außenbereich finden Sie nicht nur den Wilden Kaiser direkt vor Ihnen, sondern auch eine eigene Terrasse im Garten, samt Hot Tube. Dieses urige Holzbadefass aus Zirbenholz lässt wohl keine Bergträume unerfüllt.

Allen Sommeliers wird außerdem das Herz aufgehen, wenn sie im hauseigenen Weinkeller mit den berühmten Riedel Gläsern auf einen wunderbaren Urlaub anstoßen können.



Liebevoll eingerichtet und voller Tiroler Charme stammt die komplette Einrichtung aus der Region und verleiht den Appartements die nötige Kombination aus Luxus und Bodenständigkeit, samt familiären Flair mit ausreichend Privatsphäre und der Freiheit der österreichischen Gipfellandschaft.

Vier Ferienwohnungen stehen unseren Gästen am Wilden Kaiser zur Verfügung, in denen bis zu sechs Personen unterkommen können. Natürlich legen wir auch hier sehr viel Wert auf Privatsphäre, damit Sie ihre Zeit genießen können.

Ein besonderes Extra, auf das wir Österreicher besonders stolz sind, ist das typische Frühstück. Lassen Sie sich von der Sonne wachküssen, während wir Sie mit einem Brötchenservice bereits zum Start des Tages kulinarisch verwöhnen. Oder aber wollen Sie die Bergwelt bei einer Wandertour entdecken? Dann statten wir Sie mit dem Allerwichtigstem aus: ein Picknickkorb voller regionaler Tiroler Schmanker'l die Ihren Gaumen am Gipfel entzücken werden.





Auch die Lage wird Sie begeistern - entdecken Sie Tirol von Ellmau aus und erwachen Sie bereits früh morgens mit einem Bergpanorama vor ihrem Fenster, dass Sie so schnell nicht wieder vergessen werden.

Im Somemr liegen Ihnen die grünen Almen zu Füßen, während Sie im Winter nur wenige Meter von der Talstation Skiwelt Ellmau trennen, wo das Bergraum eine eigene Skibox für seine Gäste zur Verfügung stellt. Das anstrengende Schleppen Ihrer Winterausrüstung gehört zumindest in diesem Urlaub der Vergangenheit an.



Noch nicht überzeugt? Dann sollten Sie sich unbedingt unsere 360 Grad Fotografien auf unserer Webseite www.bergraum-ellmau.tirol ansehen. Folgen Sie uns virtuell durch all unsere Ferienwohnungen und überzeugen Sie sich selbst von der wohl schönsten Unterkunft am Wilden Kaiser.



Wir freuen uns, Sie bald auch persönlich im Bergraum Ellmau begrüßen und vor allem verwöhnen zu dürfen, damit Ihr Urlaub in den Bergen zu etwas ganz Besonderem wird.









Der Bergraum Ellmau bietet Erholungssuchenden mit 4 hochwertig ausgestatteten Ferienappartement ein ganz besonderes Wohlfühlerlebnis in der Tiroler Bergwelt. Natürliche und exclusive Baustoffe schaffen dabei die spannende Verbindung zwischen weltoffenem Innovationsgeist und alpinem Traditionsbewußtsein.

Direkt zu Füßen des wilden Kaisers, nur wenige Schritte von der Talstation der Hartkaiserbahn entfern, liegen Sport und Genuss nah beieinander. Entspannen Sie in Ihrer eigenen Sauna oder am Kaminfeuer mit einem Glas Wein aus dem hauseigenen Weinkeller in einem stilvollen Riedel Weinglas. Genießen Sie Entspannung pur!





Bergraum Elmau

Sonnendorf 40, 6334 Schwoich

Bergraum Elmau

Michael Mayr

Ellmau

+43 5372 21684



